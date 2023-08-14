Ріта Ора стрибнула з парашутом із висоти 4,5 тисячі метрів у шоу Беара Гріллса (відео)

Співачка — одна із зірок, які беруть участь у шоу на каналі National Geographic.

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32-річна британська співачка Ріта Ора стрибнула з парашутом з висоти 4,5 тисячі метрів у Долині вогню в Неваді. Її сміливий вчинок відбувся в рамках пригодницького шоу Running Wild з Беаром Гріллсом. Про це пише Daily Mail.

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Співачка — одна із зірок, які беруть участь у шоу "Running Wild" на каналі National Geographic. В епізоді з Ритою 49-річний Гріллс бере зірку в Долину Вогню, щоб кинути їй виклик і стрибнути з парашутом. Тизерні кліпи з епізоду показують, що Рита має приголомшений вигляд, коли вона летить повітрям після нервового польоту на літаку.

Перед стрибком Беар попереджає її: "Буде холодно, ми будемо високо, ми будемо на висоті 15 000 футів, там мінус 25 градусів!" Налякана Рита відповідає: "Боже мій!"

Співачка — одна із зірок, які беруть участь у шоу "Running Wild" на каналі National Geographic.

Потім вона нервово пробирається до краю літака, перш ніж стрибнути разом з інструктором. На кадрах видно, як вона розпливлася в усмішці, дивлячись на пейзажі внизу, перш ніж сказати "чорт забирай".

Після приземлення і зустрічі з Гріллсом вона каже: "Я щойно вийшла! Це було приголомшливо!"

У цьому епізоді він також вчить її, як орієнтуватися в невідомій місцевості, лазити по скелях, добувати воду і готувати вечерю з голубів на вогнищі, готуючи її до того, щоб заробити на здобичі наступного дня.

У шоу також візьмуть участь Рассел Бренд і Бенедикт Камбербетч.

Раніше Фокус писав, що Ріта Ора заспіває на прохання принца Гаррі.