Ріта Ора заспіває на прохання принца Гаррі

Артистка виступить на закритті мультиспортивного турніру.

Related video

32-річна англійська співачка Ріта Ора заспіває на закритті Invictus Games 2023 в Дюссельдорфі. Про це повідомляється на Instagram-сторінці події.

Артистка албанського походження виступить на церемонії закриття Ігор Нескорених, організатором яких є принц Гаррі.

Цього року турнір проходить у Дюссельдорфі, Німеччина, а Ріта буде хедлайнером церемонії закриття 16 вересня.

Співачка є близькою подругою засновника заходу, який, як очікується, виступить з емоційною промовою на церемонії закриття.

"Ігри нескорених" — це мультиспортивний турнір для поранених, травмованих і хворих військовослужбовців. Принц Гаррі відіграв важливу роль у проведенні Ігор у Великій Британії у 2014 році, коли 300 спортсменів із 13 країн взяли участь у перших змаганнях у Лондоні.

Ріта та Гаррі були друзями протягом багатьох років, а поп-зірка була на весіллі герцога у 2018 році.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Ріта Ора виступить на церемонії закриття Ігор Нескорених

Ора раніше виступала на концерті 2019 року для благодійної організації Гаррі Sentebale.

У відеозверненні, записаному в його особняку в Монтесіто про майбутні ігри Invictus, Гаррі наполягав: "Це будуть найкращі ігри в історії".

Нагадаємо, принц Гаррі прилетів до Японії з хорошим другом.

Також Фокус писав про перші весільні фото Тайки Вайтіті та Ріти Ори.