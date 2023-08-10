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Рита Ора споет по просьбе принца Гарри

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Фото: Instagram @ritaora | Рита Ора

Артистка выступит на закрытии мультиспортивного турнира.

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32-летняя английская певица Рита Ора споет на закрытии Invictus Games 2023 в Дюссельдорфе. Об этом сообщается на Instagram-странице события.

Артистка албанского происхождения выступит на церемонии закрытия Игр Непокоренных, организатором которых является принц Гарри.

В этом году турнир проходит в Дюссельдорфе, Германия, а Рита будет хедлайнером церемонии закрытия 16 сентября.

Певица является близкой подругой основателя мероприятия, который, как ожидается, выступит с эмоциональной речью на церемонии закрытия.

"Игры непокоренных" — это мультиспортивный турнир для раненых, травмированных и больных военнослужащих. Принц Гарри сыграл важную роль в проведении Игр в Великобритании в 2014 году, когда 300 спортсменов из 13 стран приняли участие в первых соревнованиях в Лондоне.

Рита и Гарри были друзьями на протяжении многих лет, а поп-звезда была на свадьбе герцога в 2018 году.

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Рита Ора выступит на церемонии закрытия Игр Непокоренных

Ора ранее выступала на концерте 2019 года для благотворительной организации Гарри Sentebale.

В видеообращении, записанном в его особняке в Монтесито о предстоящих Играх, Гарри настаивал: "Это будут лучшие игры в истории".

Напомним, принц Гарри прилетел в Японию с хорошим другом.

Также Фокус писал о первых свадебных фото Тайки Вайтити и Риты Оры.