З'явилися перші фото з таємного весілля Рити Ори і Тайки Вайтіті, яке було рік тому

Пара одружилася в Лос-Анджелесі і цілий рік зберігала це в секреті.

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"Вона зробила мені пропозицію, і я одразу сказав "так", — розповідає режисер Тайка Вайтіті про те, як він і співачка Ріта Ора заручилися. Хоча пара вперше зустрілася на барбекю 2018 року, яке Тайка влаштував у своєму будинку в Лос-Анджелесі, тільки 2021 року, коли вони обидва знімалися в Австралії, вони почали зустрічатися. А весілля вони зіграли рік тому, в Лос-Анджелесі. Але знімками цього особливого дня Рита і Тайка поділилися тільки сьогодні, пише Vogue.

Рита каже, що запропонувала Вайтіті одружитися з нею, коли пара була у відпустці в Палм-Спрінгс влітку 2022 року.

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А весілля відбулося в Лос-Анджелесі через кілька тижнів, 4 серпня.

Весілля Рити Ори і Тайки Вайтіті

"Це було не в Лондоні чи у Франції, як усі думали. Це було в Лос-Анджелесі з невеликою групою друзів", — розповів режисер, а Рита зазначає, що це було в їхньому будинку.

За останній рік вони отримали задоволення від дезінформації про їхнє весілля, яка поширилася Інтернетом зі швидкістю лісової пожежі.

"Нам насправді було досить цікаво спостерігати за різними історіями, які вигадували люди, і водночас тримати їх при собі. І мені подобається, що тепер ми можемо поділитися тим, що сталося насправді, і зробити це в нашу річницю!", — каже Рита.

З весільного відео змонтували кліп для нової пісні

За її словами, вся церемонія була спланована за два тижні.

"Там було близько восьми осіб — тільки близькі друзі, сім'я і батьки в Zoom", — каже Тайка, зазначаючи, що він був особливо схвильований тим, що його найкращий друг Джермейн Клемент прилетів із Нової Зеландії, ледь встигнувши на церемонію.

На таємній церемонії наречена була в сукні Tom Ford і прикрасах Lorraine Schwartz.

Весілля Рити Ори і Тайки Вайтіті

"Том Форд — один з моїх улюблених дизайнерів усіх часів і улюблених людей загалом. Тепер він один з моїх близьких друзів, і я його обожнюю і захоплююся ним. Вийти заміж у його сукні було мрією", — співачка розповіла, що не замовляла сукню спеціально, а просто пішла в магазин і купила свою весільну сукню там разом із фатою.

"Вони з фатою мене чекали. І був мій розмір. Ніяких переробок не знадобилося. Я думаю, що так і повинно було бути, якщо чесно. І це просто зробило мене такою щасливою", — зізнається співачка. Після вона змінила ще два вбрання і всі вони були від Тома Форда. Весільні знімки зробив Джек Горлін.

Самі Найт уклав волосся нареченої в м'які розпущені локони, а Ентоні Х. Нгуєн створив природний сяючий макіяж. Тим часом наречений був одягнений у костюм Brunello Cucinelli (і попутно отримав кілька штрихів від візажиста Ріти).

Що стосується самої церемонії, пара зробила все просто.

"Я одягла перли моєї мами, у яких вона виходила заміж. Моя сестра Олена одягла браслет мені на зап'ястя. Це було красиво. Моя сестра проводила мене до вівтаря, і це було дуже просто, радісно, спокійно, усамітнено і весело", — розповіла Рита.

"Це було дуже красиво. У нас не було сервірування столу або будь-яких стресових речей, які супроводжують весілля, і було приємно, що все пройшло дуже просто. Мої дочки були там і веселилися разом із нами. Я думаю, так було тільки тому, що ми не переживали через банкет, запізнення гостей і все це", — розповів Тайка.

"Ми просто всі одягнулися і одружилися", — пожартувала Ріта Ора.

Після церемонії Рита і Тайка вирушили в будинок свого друга Гая Осірі на звану вечерю.

"Він був такий люб'язний, що прийняв нас в останню хвилину", — каже Рита, згадуючи, що потім, як несподіваний весільний подарунок від друга з'явився наслідувач Елвіса, щоб виконати їм серенаду. А потім усі танцювали всю ніч безперервно під плейлист, складений самою парою молодят.

Весілля Рити Ори і Тайки Вайтіті

Рік потому вони кажуть, що почуваються так само як того дня.

"Здається, нічого не змінилося з того дня, як я зустріла його на барбекю. Мені просто так добре бути з моїм найкращим другом", — каже Ріта Ора.

Нагадаємо, раніше Ріта Ора знялася для журналу "Татлер" і розповіла про музику, почуття до Вайтіті та свою музику.