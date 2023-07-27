Ріта Ора в образі дами з вищого суспільства з'явилася на обкладинці Tatler

Поп-принцеса на сторінках головного світського журналу перетворилася на королеву вищого суспільства.

Related video

Принцеса попмузики, ікона моди та світська улюблениця. Зараз Ріта Ора стала яскравою суперзіркою. І вона розповіла в інтерв'ю для Tatler про свій дуже особистий новий альбом, домашні вечірки в Прімроуз-Гілл і наймання свого голлівудського чоловіка-режисера Тайки Вайтіті для зйомок її TikTok.

На обкладинці журналу Ріта Ора з'явилася в розкішній сукні Dolce & Gabbana. А для інших знімків позувала з усіма атрибутами вищого суспільства Великої Британії: рожевий сад, старовинний заміський маєток, антикварні меблі та кінь із власної стайні.

І все це в стильних і дуже британських вбраннях. Такі ж могла б приміряти і принцеса Уельська.

Ріта Ора для Tatler Фото: Tatler

Ріта Ора зізналася, що хоч зараз вона і подорожує по всьому світу, але її улюблене місто — це Лондон, де вона виросла. Вона жила в Ноттінг-Гіллі, зараз — у Прімроуз-Гілл.

Вона і Вайтіті люблять розважатися у своєму вікторіанському будинку, внесеному до списку пам'яток архітектури II ступеня. Раніше він належав режисерові Тіму Бертону. За століття до цього тут жив Артур Рекхем, ілюстратор дитячих книг, чиї роботи включають "Казки братів Грімм" і "Пригоди Аліси в країні чудес". Він один з улюблених художників Ори (і джерело натхнення для Бертона).

Ріта Ора для Tatler

В обстановку зірка додала кристали.

"Вони в мене скрізь. Чорний селеніт для захисту, прозорий кварц для зцілення та аметист для залучення позитивної енергії", — каже Рита і зазначає, що позитивна енергія працює. Тепер її інтереси представляє агентство Кейт Мосс.

"Кейт для мене як сім'я. Вона просто найуважніша, найтурботливіша і наймудріша людина. Вона одна з найрозумніших жінок, яких я зустрічала", — зізнається Ріта.

Як і Мосс, Ора уособлює стиль. Навіть одягнена в гумові чоботи, вона виглядає господинею великого маєтку в Оксфордширі. І вона майже була.

"Люди знаходять це дивним, але я великий любитель села. Я дуже люблю природу, природу і запахи. Я була дуже близька до того, щоб купити будинок недалеко від Котсуолдса. Але в мене багато друзів, у яких є заміські будинки, і вони дозволяють мені гостювати в них", — Ріта зізнається, що дуже хоче познайомити Вайтіті з дикою природою — ну, на кшталт того: вона планує відвезти його відпочити до The Newt, розкішного готелю в Сомерсеті, який обожнювали Бекхем і Стелла Маккартні. "Сподіваюся, йому там сподобається, — каже вона. — Там так красиво, зручно і затишно".

Але колись це все було далеко і чуже Риті. 1991 року її батьки, Беснік і Віра Сахатчіу, втекли з рідного Косова, що роздирається війною, до Лондона з двома доньками, крихітками Ритою та Оленою. Молодший брат Ори, Дон, народився у Великій Британії. Її батько і мати оселилися в Ноттінг-Гіллі. Батьки завжди підтримували Риту: і коли вона вступила до Театральної школи Сільвії Янг у 12 років, і коли вона вперше вийшла на світову сцену.

У 18 років Олена стала менеджером 16-річної Рити і зараз працює креативним директором її брендів.

Ріта Ора в ролику для Tatler

Кар'єрне зростання Ори було захопливим. Її пісні зібрали понад 10 мільярдів прослуховувань відтоді, як у 2008 році вона вперше підписала контракт з агентством Jay-Z Roc Nation . Зараз вона завсідник перших рядів модних показів Prada, Chanel і Dior. Цього року вона вдев'яте сходила на Met Gala і випустила третій альбом You & I.

Звичайно, за успіх довелося заплатити. Відтоді як її перший сингл "Hot Right Now" посів перше місце 2012 року, кожен рух Ори піддавався гарячковим спекуляціям у пресі.

"Якщо мої близькі читають щось, і це їм не подобається, мене це ніби зачіпає. Але я не витрачаю час на роздуми про те, що люди думають про мене. Ти не можеш контролювати все, що люди думають про тебе", — філософськи заявляє Рита.

Проте вона пишається своїми досягненнями, силою і довголіттям своєї кар'єри, а також визнанням критиків. А тепер вона знайшла своє кохання після кількох невдалих романів.

Рита Ора і Тайка Вайтіті вперше вони зустрілися близько шести років тому на барбекю, яке він влаштовував у Лос-Анджелесі. Але тоді іскра не спалахнула. Роман почався 2021 року, коли Ора була в Сіднеї, знімаючи свій перший сезон як суддя на "Голосі" в Австралії, а Тайка в цей час знімав там фільм "Тор: Кохання і грім".

"Ми були справді хорошими друзями близько чотирьох років, а потім вирішили все зіпсувати та одружитися", — згадує вона, сміючись.

До літа 2022 року Вайтіті зробив пропозицію. Їхнє лондонське весілля в серпні того ж року було тихим та інтимним, запланованим лише за два дні і з запрошеними лише трьома гостями: коханою сестрою Ори, Оленою, і двома доньками Вайтіті, семи та 11 років, які досі живуть у його рідній Новій Зеландії.

І так, Ора дійсно наймає Вайтіті для зйомок своїх TikTok — пильні шанувальники відразу помічають, коли він бере камеру.

Подібні особисті моменти лягли в основу останнього альбому Ріти Ори You & I.

"Третій альбом — це майже справжній щоденник. Щоденник перетворився на пісні", — зізнається співачка.

Нагадаємо, раніше Ріта Ора показала культовий образ від Готьє.