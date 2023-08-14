Рита Ора прыгнула с парашютом с высоты 4,5 тысячи метров в шоу Беара Гриллса (видео)

Певица — одна из звезд, принимающих участие в шоу на канале National Geographic.

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32-летняя британская певица Рита Ора прыгнула с парашютом с высоты 4,5 тысячи метров в Долине огня в Неваде. Ее смелый поступок состоялся в рамках приключенческого шоу Running Wild с Беаром Гриллсом. Об этом пишет Daily Mail.

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Певица — одна из звезд, принимающих участие в шоу "Running Wild" на канале National Geographic. В эпизоде с Ритой 49-летний Гриллс берет звезду в Долину Огня, чтобы бросить ей вызов и прыгнуть с парашютом. Тизерные клипы из эпизода показывают, что Рита выглядит ошеломленной, когда она летит по воздуху после нервного полета на самолете.

Перед прыжком Беар предупреждает ее: "Будет холодно, мы будем высоко, мы будем на высоте 15 000 футов, там минус 25 градусов!" Напуганная Рита отвечает: "Боже мой!"

Певица — одна из звезд, принимающих участие в шоу "Running Wild" на канале National Geographic.

Затем она нервно пробирается к краю самолета, прежде чем прыгнуть вместе с инструктором. На кадрах видно, как она расплылась в улыбке, глядя на пейзажи внизу, прежде чем сказать "черт возьми".

После приземления и встречи с Гриллсом она говорит: "Я только что вышла! Это было потрясающе!"

В этом эпизоде он также учит ее, как ориентироваться в неизвестной местности, лазать по скалам, добывать воду и готовить ужин из голубей на костре, готовя ее к тому, чтобы заработать на добыче на следующий день.

В шоу также примут участие Рассел Брэнд и Бенедикт Камбербэтч.

Ранее Фокус писал, что Рита Ора споет по просьбе принца Гарри.