Срочно госпитализировали: Рита Ора отменила концерт за несколько часов до выхода на сцену (фото)

Певица должна была выступить на популярном ежегодном фестивале в Венгрии. Рита Ора провела ночь в больнице, после чего в срочном порядке отменила свое шоу.

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Британская певица и актриса косоварского происхождения Рита Ора 27 июля объявила об отмене запланированного выступления на фестивале Campus Fesztivаl в городе Дебрецен. Артистка была госпитализирована в одну из клиник в столице Венгрии, сообщает Daily Mail.

33-летняя поп-звезда в субботу днем ​​поделилась в своей истории в Instagram, что провела ночь в больнице, поэтому не будет выступать на Campus Fesztivál вечером. Она не раскрыла подробностей о своем здоровье, но сказала, что ей рекомендовали "полностью отдохнуть".

"Пожалуйста, простите этот неожиданный поворот событий, но, к сожалению, я не смогу выступить на Campus Fesztivál сегодня вечером. Проведя ночь в больнице в Будапеште, я должна как следует отдохнуть и следовать предписаниям врача", — заявила Рита. Она также извинилась перед фанатами, которые будут на концерте, выразив благодарность за их понимание: "Мне очень жаль моих фанатов, которые будут там сегодня, и я искренне благодарна за ваше понимание".

Певица Рита Ора Фото: Instagram @ritaora

Организаторы фестиваля отреагировали на ситуацию и поделились заявлением Риты на своей платформе соответствующий пост: "Рита прибыла в Венгрию два дня назад, но сегодняшний концерт в Дебрецене будет отменен из-за болезни. Ее команда работала с рассвета, чтобы подготовить шоу… мы тоже опустошены новостями. Субботняя программа главной сцены будет вскоре реорганизована. Мы желаем Рите скорейшего выздоровления".

Ранее, 23 января, Фокус писал о том, что Рита Ора продемонстрировала стильную шубу украинского бренда. Она появилась на публике в шубе от Артура Кулаковского. Наряд кремового цвета сделан из овчины.