Євробачення-2023: що відомо про дует TVORCHI від України (фото, відео)

Група з Тернополя представляє Україну на "Євробаченні-2023"

9 травня у Ліверпулі (Великобританія) на однойменній арені пролунає перший півфінал пісенного конкурсу "Євробачення-2023", на якому виступатимуть артисти та колективи з 15 країн. Група TVORCHI з України вийде на сцену одразу у фіналі як представник країни-переможця попереднього конкурсу. Вони виступатимуть під номером 19. Фокус зібрав усе, що відомо про колектив.

Хто такі TVORCHI

Група TVORCHI складається із саунд-продюсера Андрія Гуцуляка та вокаліста Джеффрі Кенні. Електронний музичний дует з Тернополя було засновано у 2018 році, і за цей час вже випустив чотири студійні альбоми, куди увійшли композиції українською та англійською мовами: The Parts" (2018), "Disco Lights" (2019), "13 Waves" (2020) ) та "ROAD" (2021).

Учасники дуету навчалися на фармацевтичному факультеті Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського. Якось Гуцуляк підійшов до Кенні, студента з Нігерії, щоб перевірити свій рівень знання англійської. Вони спочатку розмовляли, потім потоваришували, а в результаті дружба переросла у співпрацю – з'явився спільний проект, де Гуцуляк став музичним продюсером, а Кенні – автором текстів та вокалістом. Творчий шлях хлопці починали на звичайній кухні у квартирі, пишучи тексти та музику.

Перша пісня колективу під назвою "Slow" вийшла 30 травня 2017 року, а вже 4 вересня вони випустили сингл "You". 2 лютого 2018 року гурт TVORCHI представив свій дебютний альбом "The Parts", а 14 лютого 2019 року випустив другий альбом "Disco Lights", який отримав позитивні відгуки і був досить добре сприйнятий публікою, а як доповнення, через кілька днів – 21 лютого 2019 року електронники представили кліп на композицію "Believe" На зйомки відео група витратила лише 100$, проте протягом кількох днів кліп набрав 400 тисяч переглядів на Youtube, а згодом їх кількість зросла майже до мільйона. Композиція посіла дев'ятий рядок у чартах Google Play в Україні.

TVORCHI на конкурсі "Євробачення-2023"

Колектив TVORCHI переміг у національному відборі українського "Євробачення" ще 17 грудня 2022 року. Вони посіли перше місце з 19 балами, отримавши десятку від глядачів та 9 – від журі. Друге та третє місця зайняли KRUTЬ та Jerry Heil відповідно.

TVORCHI перемогли у Нацвідборі 17 грудня минулого року

Про що пісня Heart of Steel

У Ліверпулі музиканти виконають пісню "Heart of Steel" ("Сталеве серце"). Після відбору Андрій та Джеффрі вдосконалили пісню, додавши до неї український куплет та гру на скрипці. На своїй сторінці в Instagram українці вже показали перші кадри зі сцени у Ліверпулі, поділившись моментами репетиції.

Композиція в стилі R'n'B "Heart of Steel" була випущена 1 грудня 2022, як лід-сингл з однойменного міні-альбому "Heart of Steel". Писати її Гуцуляк почав під час легендарних боїв на заводі "Азовсталь". На створення пісні Андрія надихнули відео, записані захисниками "Азовсталі", а головний її посил – рішучість.

За словами колективу, композиція попереджає про небезпеку ядерної війни.

"Сьогодні, поки дехто грається з ядерними погрозами, наші люди зі сталевим серцем захищають усю Європу", – зазначає автор. У пісні говориться, що в жодному разі не можна здаватися перед лицем негараздів, а людство саме обирає своє майбутнє.

"Вона про кожного, хто несе в грудях сталеве серце і йде вперед. А сьогодні це всі ми. Ми хочемо, щоб про нашу незламність почули всюди", – кажуть про пісню артисти.

Символіка костюмів TVORCHI

Не менш красномовною була і поява українських музикантів на бірюзовій килимовій доріжці в день відкриття "Євробачення-2023". Й Андрій, і Джеффрі одягли костюми чорно-червоного кольору, на яких були написи з іменами та вагою передчасно народжених дітей під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

Цим TVORCHI вирішили вкотре привернути увагу світової спільноти до ініціативи під назвою "Небайдужі люди рятують серця дітей". Її мета – зібрати 10 мільйонів гривень на придбання 10 інкубаторів для порятунку дітей, які передчасно народилися.

Костюми артисти вперше побачили за півтори години до виходу на килимову доріжку Фото: Getty

"Ідея цих костюмів народилася в нашій колаборації з @u24.gov.ua незадовго до виїзду на конкурс, і так вийшло, що у нас була лише одна примірка, а у художниці по костюмах Лесі Патокі – зовсім мало часу на реалізацію. В якийсь момент ми навіть подумали, що не встигнемо, що не вийде… Але встигли! Завдяки Ярославі Гресь, яка відклала всі свої справи, подолала дорогу понад 30 годин й особисто привезла готові костюми до Ліверпуля, щоб наш меседж був виразним. Вперше ми їх побачили та приміряли за 1,5 години до виходу на доріжку", – розповіли виконавці на своїй сторінці в Instagram.

Згідно зі ставками букмекерів, зараз українцям пророкують четверте місце у конкурсі, тоді як явним фаворитом вважають шведку Loreen.

Раніше Фокус писав, коли і де дивитися півфінали та гранд-фінал "Євробачення-2023".