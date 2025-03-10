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Україна

День державного гімну 2025: цікаві факти про пісню, яка стала символом України

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Фото: Відкриті джерела | Ілюстративне фото

Певний час на Галичині вважали, що "Ще не вмерла Україна" — це вірш поета Тараса Шевченка. У 2003 році в текст гімну внесли невеликі зміни.

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10 березня в Україні відзначають День державного гімну. Це свято затвердили у 2021 році, а сам гімн — 6 березня 2003 року. Історією одного з головних символів країни поділились у Хмельницькому національному університеті.

Яка пісня стала гімном України

Слова українського гімну у далекому 1862 році написав поет Павло Чубинський, а потім їх поклав на музику священник і композитор Михайло Вербицький. Вперше ця пісня пролунала у 1865 році на роковинах Тараса Шевченка в Перемишлі.

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Текст українського гімну
Фото: Верховна Рада

Гімн вперше записали у 1910 році в німецькому Кельні, його виконав оперний співак Модест Менцинський у супроводі оркестру. Однак широкого поширення композиція набула в часи УНР і ЗУНР. 15 березня 1939 року вона отримала статус офіційного гімну Карпатської України.

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Під час радянських репресій в Україні зародився рух спротиву, який набув найбільшої сили у 1980-х роках. На фестивалі "Червона Рута" у 1989 році вперше публічно прозвучала "Ще не вмерла Україна".

У липні 1991 року після урочистих зборів у палаці "Україна" відбувся концерт, наприкінці якого пролунав майбутній державний гімн та була проголошена незалежність 24 серпня. Вже 16 січня 1992 року пісню затвердили як гімн.

День гімну України 2025: цікаві факти

День державного гімну — це нагадування про те, наскільки важливі національна ідентичність та єдність. Йдеться про свято унікальної культури та традицій України.

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Ілюстративне фото
Фото: Хмельницький національний університет

Кілька непопулярних фактів про український символ:

  • спочатку музика була написана для гітари, і лише пізніше адаптована для хору;
  • у 2022 році пісню одночасно виконали у 50 країнах світу, встановивши світовий рекорд;
  • музику гімну Верховна рада затвердила у січні 1992 року, а текст — у березні 2003 року;
  • того ж 2003 року перший рядок пісні змінили, замість "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля…" співається "Ще не вмерла України і слава, і воля…";
  • оригінальні зразки тексту та музики зберігаються у Науковій бібліотеці імені Василя Стефаника (Львів);
  • у 1863 році львівський літературно-політичний журнал "Мета" опублікував текст "Ще не вмерла Україна" серед добірки творів Кобзаря, і через це на Галичині певний час автором слів гімну вважали Тараса Шевченка;
  • в оригіналі пісня має чотири куплети, а сучасна версія — три, офіційний статус мають лише перший куплет і приспів.

Коли звучить гімн України

Державний гімн звучить:

  • щодня під час хвилини мовчання;
  • на офіційних урядових заходах і церемоніях;
  • на спортивних змаганнях;
  • на інших публічних зібраннях.
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Ілюстративне фото
Фото: Главком

Дорослі й діти співають цю пісню, ховаючись від небезпеки в укриттях, а військовослужбовці — на передовій.

Що символізує гімн України

Державний гімн — це не просто після.

Вона символізує:

  • боротьбу за незалежність, адже пережила революції та війни;
  • національну єдність, адже виконується українцями по всьому світу;
  • незламність духу, що особливо підсилює значення слів в умовах війни.

Нагадаємо, 9 березня в Україні сталися збої в роботі платіжних систем Visa та Mastercard. Кияни не могли розрахуватись банківськими картами, а банкомати, як повідомлялось, не працювали.

У ДСНС повідомили, що 8 березня на одному з храмів Києво-Печерської лаври частково завалився хрест. На фото з місця подій впізнали церкву Всіх Святих над Економічною брамою, побудовану у 1696-1698 роках.

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