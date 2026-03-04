Поддержите нас UA
"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці": интересные факты о торжественной песне, которая стала символом Украины

Украинцы поют гимн | Фото: Открытые источники

Некоторое время в Галичине считали, что "Ще не вмерла Україна" — это стихотворение поэта Тараса Шевченко. В 2003 году в текст гимна внесли небольшие изменения. 4 марта, в день рождения Михаила Вербицкого, Фокус вспоминает интересные факты о песне, которая стала символом страны.

4 марта 1815 года в семье греко-католического священника, декана о. Михаила Андрея и его жены Пелагии в селе Яворник-Русский (ныне — территория Польши) родился мальчик, которого назвали Михаил Лев Вербицкий — будущий автор гимна Украины.

10 марта в Украине отмечают День государственного гимна. Этот праздник утвердили в 2021 году, а сам гимн — 6 марта 2003 года.

Какая песня стала гимном Украины

Слова украинского гимна в далеком 1862 году написал поэт Павел Чубинский, а затем их положил на музыку священник и композитор Михаил Вербицкий. Впервые эта песня прозвучала в 1865 году на годовщине Тараса Шевченко в Перемышле.

Текст украинского гимна
Фото: Верховная Рада

Гимн впервые записали в 1910 году в немецком Кельне, его исполнил оперный певец Модест Менцинский в сопровождении оркестра. Однако широкое распространение композиция получила во времена УНР и ЗУНР. 15 марта 1939 года она получила статус официального гимна Карпатской Украины.

Во время советских репрессий в Украине зародилось движение сопротивления, которое приобрело наибольшую силу в 1980-х годах. На фестивале "Червона Рута" в 1989 году впервые публично прозвучала "Ще не вмерла Україна".

В июле 1991 года после торжественного собрания во дворце "Украина" состоялся концерт, в конце которого прозвучал будущий государственный гимн и была провозглашена независимость 24 августа. Уже 16 января 1992 года песню утвердили как гимн.

День гимна Украины: интересные факты

День государственного гимна — это напоминание о том, насколько важны национальная идентичность и единство. Речь идет о празднике уникальной культуры и традиций Украины.

Звучит гимн Украины
Фото: Хмельницкий национальный университет

Несколько фактов об украинском символе:

  • сначала музыка была написана для гитары, и только позже адаптирована для хора;
  • в 2022 году песню одновременно исполнили в 50 странах мира, установив мировой рекорд;
  • музыку гимна Верховная Рада утвердила в январе 1992 года, а текст — в марте 2003 года;
  • в том же 2003 году первую строку песни изменили, вместо "Ще не вмерла Україна, i слава, i воля…" поется "Ще не вмерла України i слава, i воля…";
  • оригинальные образцы текста и музыки хранятся в Научной библиотеке имени Василия Стефаника (Львов);
  • в 1863 году львовский литературно-политический журнал "Мета" опубликовал текст "Ще не вмерла Україна" в подборке произведений Кобзаря, и поэтому на Галичине некоторое время автором слов гимна считали Тараса Шевченко;
  • в оригинале песня имеет четыре куплета, а современная версия — три, официальный статус имеют только первый куплет и припев.

Когда звучит гимн Украины

Звучит государственный гимн:

  • ежедневно во время минуты молчания;
  • на официальных правительственных мероприятиях и церемониях;
  • на спортивных соревнованиях;
  • на других публичных собраниях.
Государственный гимн символизирует борьбу за независимость, национальное единство, несокрушимость духа
Фото: Главком

Взрослые и дети поют эту песню, скрываясь от опасности в укрытиях, а военнослужащие — на передовой.

Что символизирует гимн Украины

Государственный гимн — это не просто песня.

Она символизирует:

  • борьбу за независимость, ведь пережила революции и войны;
  • национальное единство, ведь исполняется украинцами по всему миру;
  • несокрушимость духа, что особенно усиливает значение слов в условиях войны.