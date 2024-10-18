"Вот такое дают учить": в сети возник скандал из-за текста гимна в учебнике (фото, видео)

Одна из пользовательниц сети возмутилась "неправильным" текстом гимна, опубликованном в тексте школьного учебника.

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В сети возникла дискуссия из-за текста гимна Украины в учебнике по украинской литературе для 6 класса. Женщину удивили слова стиха, которые отличаются от тех, что исполняются в песне. Соответствующее видео она выложила в ТикТок

Женщина возмутилась текстом гимна, который дети изучают в разделе "Песни литературного происхождения". В частности, автора видео удивили такие строки:

Наливайко, Зализняк

И Тарас Трясило

Они зовут нас из-за могил

На святое дело.

Вспомним славную смерть

Рыцарство-казачество,

Чтобы не потерять напрасно нам

Своего юношества.

"Это полный текст гимна. Тот что сейчас мы поем — современный, переработанный. Не разводите измену, где ее нет", — пишут в комментариях женщине.

Другой пользователь отмечает, что это стихотворение, написанное Павлом Чубинским в 1862 году. Именно оно стало основой гимна "Ще не вмерла Украина". Сегодня существует несколько редакций стихотворения".

Украинцы также указывали на недостаточное образование женщины и советовали сначала погуглить, а уже потом снимать подобные видео.

"Когда мама двоечницей была и в школе не училась в свое время, то такие тиктоки снимает. Вы бы хоть погуглили сперва, раз не знаете ничего. Это оригинальный текст гимна. Да, он именно такой", — пишут женщине под видео.

Другие предлагали отправить маму в школу еще раз.

Гимн Украины Фото: Скриншот

Комментарии к видео о гимне Фото: Скриншот

Комментарии к видео о гимне Фото: Скриншот

Государственный гимн: история возникновения

Государственный гимн Украины — одним из государственных символов страны (вместе с флагом и гербом). Государственным гимном является песня "Ще не вмерла Украины и слава, и воля". Слова к нему написал Павел Чубинский, музыку — композитор Михаил Вербицкий. Официальная музыкальная редакция принята Верховной Радой 15 января 1992 года, а текст гимна утвержден законом Украины "О Государственном гимне Украины" 6 марта 2003 года.

Напомним, 23 августа во время мероприятия ко Дню государственного флага Украины возле здания Львовской облгосадминистрации произошел инцидент с участием волонтера и работницы ОГА. Она не встала во время исполнения гимна и на замечание ответила неприличным жестом.

Отметим, что в Украине демографическая проблема ухудшается с каждым днем, а родители начали вывозить своих детей за границу. Об этом говорится в материале Фокуса"Украина теряет детей: что стоит за массовым выездом за границу детей до 18 лет".