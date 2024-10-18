"Ось таке дають вчити": у мережі виник скандал через текст гімну в підручнику (фото, відео)

Одна із користувачок мережі обурилась "неправильним" текстом гімну, опублікованому в тексті шкільного підручника.

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У мережі виникла дискусія через текст гімну України в підручнику з української літератури для 6 класу. Жінку здивували слова вірша, які відрізняються від тих, що виконуються в пісні. Відповідне відео вона виклала в ТікТок

Жінка обурилась текстом гімну, який діти вивчають у розділі "Пісні літературного походження". Зокрема, авторку відео здивували такі рядки:

Наливайко, Залізняк

І Тарас Трясило

Кличуть нас із-за могил

На святеє діло.

Ізгадаймо славну смерть

Лицарства-козацтва,

Щоб не втратить марне нам

Своєго юнацтва.

"Це повний текст гімну. Той що зараз ми співаємо – сучасний, перероблений. Не розводьте зраду, де її нема", — пишуть в коментарях жінці.

Інший користувач зазначає, що це вірш, написаний Павлом Чубинським в 1862 році. Саме він став основою гімну "Ще не вмерла України". Сьогодні існує кілька редакцій вірша".

Українці також вказували на недостатню освіту жінки та радили спочатку погуглити, а вже потім знімати подібні відео.

"Коли мама двієчницею була і в школі не вчилася в свій час, то отакі тіктоки знімає. Ви б хоч погуглили спершу, раз не знаєте нічого. Це оригінальний текст гімну. Так, він саме такий", — пишуть жінці під відео.

Інші пропонували відправити маму до школи ще раз.

Гімн України Фото: Скріншот

Коментарі до відео про гімн Фото: Скриншот

Коментарі до відео про гімн Фото: Скриншот

Державний гімн: історія виникнення

Державний гімн України — одним із державних символів країни (разом з прапором і гербом). Державним гімном є пісня "Ще не вмерла України і слава, і воля". Слова до нього написав Павло Чубинський, музику — композитор Михайло Вербицький. Офіційна музична редакція ухвалена Верховною Радою 15 січня 1992 року, а текст гімну затверджено законом України "Про Державний гімн України" 6 березня 2003 року.

Нагадаємо, 23 серпня під час заходу до Дня державного прапора України біля будівлі Львівської облдержадміністрації стався інцидент за участю волонтерки та працівниці ОВА. Вона не встала під час виконання гімну та на зауваження відповіла непристойним жестом.

Зазначимо, що в Україні демографічна проблема погіршується з кожним днем, а батьки почали вивозити своїх дітей за кордон. Про це йдеться у матеріалі Фокусу "Україна втрачає дітей: що стоїть за масовим виїздом за кордон дітей до 18 років".