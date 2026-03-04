"Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці": цікаві факти про урочисту пісню, яка стала символом України

Певний час на Галичині вважали, що "Ще не вмерла Україна" — це вірш поета Тараса Шевченка. У 2003 році в текст гімну внесли невеликі зміни. 4 березня, в день народження Михайла Вербицького, Фокус згадує цікаві факти про пісню, яка стала символом країни.

4 березня 1815 року в родині греко-католицького священника, декана о. Михайла Андрія та його дружини Пелагії у селі Явірник-Руський (нині — територія Польщі) народився хлопчик, якого назвали Михайло Лев Вербицький — майбутній автор гімну України.

10 березня в Україні святкують День державного гімну. Це свято затвердили у 2021 році, а сам гімн — 6 березня 2003 року.

Яка пісня стала гімном України

Слова українського гімну у далекому 1862 році написав поет Павло Чубинський, а потім їх поклав на музику священник і композитор Михайло Вербицький. Вперше ця пісня пролунала у 1865 році на роковинах Тараса Шевченка в Перемишлі.

Текст українського гімну Фото: Верховна Рада

Гімн вперше записали у 1910 році в німецькому Кельні, його виконав оперний співак Модест Менцинський у супроводі оркестру. Однак широкого поширення композиція набула в часи УНР і ЗУНР. 15 березня 1939 року вона отримала статус офіційного гімну Карпатської України.

Під час радянських репресій в Україні зародився рух спротиву, який набув найбільшої сили у 1980-х роках. На фестивалі "Червона Рута" у 1989 році вперше публічно прозвучала "Ще не вмерла Україна".

У липні 1991 року після урочистих зборів у палаці "Україна" відбувся концерт, наприкінці якого пролунав майбутній державний гімн та була проголошена незалежність 24 серпня. Вже 16 січня 1992 року пісню затвердили як гімн.

День гімну України: цікаві факти

День державного гімну — це нагадування про те, наскільки важливі національна ідентичність та єдність. Йдеться про свято унікальної культури та традицій України.

Лунає гімн України Фото: Хмельницький національний університет

Кілька фактів про український символ:

спочатку музика була написана для гітари, і лише пізніше адаптована для хору;

у 2022 році пісню одночасно виконали у 50 країнах світу, встановивши світовий рекорд;

музику гімну Верховна рада затвердила у січні 1992 року, а текст — у березні 2003 року;

того ж 2003 року перший рядок пісні змінили, замість "Ще не вмерла Україна, і слава, і воля…" співається "Ще не вмерла України і слава, і воля…";

оригінальні зразки тексту та музики зберігаються у Науковій бібліотеці імені Василя Стефаника (Львів);

у 1863 році львівський літературно-політичний журнал "Мета" опублікував текст "Ще не вмерла Україна" серед добірки творів Кобзаря, і через це на Галичині певний час автором слів гімну вважали Тараса Шевченка;

в оригіналі пісня має чотири куплети, а сучасна версія — три, офіційний статус мають лише перший куплет і приспів.

Коли звучить гімн України

Державний гімн звучить:

щодня під час хвилини мовчання;

на офіційних урядових заходах і церемоніях;

на спортивних змаганнях;

на інших публічних зібраннях.

Державний гімн символізує боротьбу за незалежність, національну єдність, незламність духу Фото: Главком

Дорослі й діти співають цю пісню, ховаючись від небезпеки в укриттях, а військовослужбовці — на передовій.

Що символізує гімн України

Державний гімн — це не просто пісня.

Вона символізує: