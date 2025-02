Померла виконавиця хіта Killing Me Softly Роберта Флек (фото, відео)

Артистці було 88 років. На стримінгових платформах її слухали сотні мільйонів людей.

Related video

У віці 88 років померла американська співачка та виконавиця хіта Killing Me Softly with His Song Роберта Флек. Про це повідомляє Variety.

Одна з найвідоміших пісень Роберти Флек

Легендарна вокалістка поп та R&B Роберта Флек, яку на початку 70-х років прославили хіти The First Time Ever I Saw Your Face і Killing Me Softly With His Song, пішла із життя, згідно із заявою її представника. Причина смерті наразі не названа.

"Ми розбиті серцем, що славетна Роберта Флек померла сьогодні вранці, 24 лютого 2025 року. Вона померла мирно в оточенні своєї родини. Роберта побила межі та рекорди. Вона також була гордим педагогом", — йдеться в заяві.

За два тижні до смерті, 10 лютого, їй виповнилося 88 років.

Роберта Флек

Хто така Роберта Флек

Співачка-піаністка стала популярною, коли Клінт Іствуд використав її 2-річну версію The First Time Ever I Saw Your Face у своєму режисерському дебюті 1971 року Play Misty for Me.

Згодом світ побачив інший хіт Роберти Флек Killing Me Softly 1973 року. А композиція Where Is the Love 1974 року також посіла вершини чартів. Артистка отримала кілька "Греммі" за свої хіти.

Остання публікація Роберти Флек в Instagram була за два дні до смерті. Вона виклала виступ Селін Діон, яка переспівала хіт Роберти The First Time Ever I Saw Your Face.

У Killing Me Softly, наприклад, на YouTube понад 648 млн переглядів, а на Spotify понад 362 млн прослуховувань.

Нагадаємо, померла зірка серіалу "Гра в кальмара-2".

Також Фокус писав про смерть колишньої дівчини Міка Джаггера.