Померла Маріанна Фейтфулл: поп-діва з вірусного фото і колишня дівчина Міка Джаггера

Поп-ікона, яка зіграла з Аленом Делоном у фільмі "Дівчина на мотоциклі", померла в 78 років.

Related video

Співачка і актриса Маріанна Фейтфулл померла у віці 78 років. Вона зустрічалася з Міком Джаггером, знімалася разом з Аленом Делоном, а її прадідусем був Леопольд фон Захер-Мазох, чий еротичний роман "Венера в хутрі" породив слово "мазохізм". Про це пише Daily Mail.

Маріанна Фейтфулл виконує "As Tears Go By"

Представник Маріанни повідомив, що вона померла в Лондоні, "в оточенні своєї люблячої родини. Її буде дуже не вистачати".

Вона знялася у фільмі 1960-х років "Дівчина на мотоциклі", а також домоглася успіху в чартах як співачка. Один із головних хітів Маріанни Фейтфулл — As Tears Go By, спеціально написали для неї Мік Джаггері і Кіт Річардс із The Rolling Stones.

Останніми роками її голос використовували в римейку "Дюни" 2021 року і у фільмі "Дикий заклик" 2023 року.

Віддаючи данину поваги, Джоан Роулінг написала на X: "Один із моїх улюблених альбомів усіх часів. Спочивай з миром, Маріанно".

Маріанна Фейтфулл походить із творчої родини. Її мати Єва, була дочкою Артура фон Захер-Мазоха, австро-угорського дворянина з роду Габсбургів. У ранні роки Єва була балериною і танцювала в постановках творів німецького театрального дуету Бертольта Брехта і Курта Вайля. Її прадідусем був Леопольд фон Захер-Мазох, чиє ім'я стало прозивним. Батько був розвідником у британській армії.

Сама Маріанна почала свою співочу кар'єру 1964 року, після того як її помітив менеджер Rolling Stones Ендрю Луг Олдхем.

Маріанна Фейтфулл, Ален Делон і Мік Джаггер Фото: Getty Images

1965 року вона випустила свій однойменний дебютний альбом, до якого увійшли її сингл, що посів дев'яте місце в британському чарті, а також хіт номер чотири Come And Stay With Me, а також наступний альбом Come My Way, який здебільшого складається з фолк-каверів.

З 1966 по 1970 рік Фейтфулл зустрічалася з Міком Джаггером після його розриву з моделлю і актрисою Кріссі Шрімптон.

Відомо, що 1967 року під час сумнозвісної облави на наркоторговців у заміському будинку гітариста Rolling Stones Кіта Річардса її знайшли в одному лише хутряному килимку, що сильно вплинуло на її кар'єру. Вона розлучилася з Джаггером 1970-го і провела два роки на вулицях Сохо, пристрастившись до героїну, а потім оселилася у сквоті.

У шістдесяті й сімдесяті роки вона боролася з героїновою залежністю, 1968 року в неї стався викидень від Міка, і вона втратила право опіки над своїм сином Ніколасом від галериста Джона Данбара.

Маріанна Фейтфулл після згадувала: "Я прожила життя авантюристки — це було просто чудово".

Маріанна Фейтфулл в останні роки

У 1979 році вона повернулася, щоб випустити альбом Broken English, який зараз вважається класикою.

1987 року Фейтфулл знову відкрила себе як джазову та блюзову співачку. Її останній альбом став експериментальною співпрацею з Ніком Кейвом і називався She Walks In Beauty (2021).

У 2006 році вона перехворіла на рак, але повідомляла, що повністю вилікувалася.

Маріанна Фейтфулл і Пол Маккартні

Маріанна Фейтфулл також також знімалася у фільмі Софії Копполи "Марія-Антуанетта".

А знамените фото її, що сидить між Аленом Делоном і Міком Джаггером, стало вірусним.

Вірусне фото Маріанни Фейтфулл, Алена Делона і Міка Джаггера

Його було зроблено 1967 року на зустрічі з кінорежисером Джеком Кардіффом для обговорення його фільму "Дівчина на мотоциклі".

Нагадаємо, легендарний французький актор Ален Делон помер 18 серпня 2024 року. Фокус писав про його коханих, але Маріанни Фейтфулл серед них не було.