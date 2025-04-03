Було всього 27 років: на війні загинув працівник видавництва з позивним "Руссо" Юрій Ясінський

На російсько-українській війні, під час бойового завдання на Донбасі 28 березня 2025 року загинув військовослужбовець із Тернопільської області Юрій Ясінський із позивним "Руссо". Чоловік був єдиним сином у батьків.

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Про це повідомляє Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Відомо, що життя захисника обірвалось поблизу села Олексіївка Волноваського району Донецької області.

Юрій Ясінський народився у Тернополі 1 травня 1997 року. Він закінчив місцеву загальноосвітню школу № 18, технічний фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, після — навчався на факультеті інженерії машин, споруд та технологій за спеціальністю "Прикладна механіка" ТНТУ.

Працював Юрій Ясінський у видавництво "Підручники і посібники". До лав Збройних сил України мобілізувався у червні 2024 року, став оператором БПЛА.

"Юрій Ясінський покинув цей світ дуже рано, залишивши невимовний біль батькам, які втратили єдиного сина", — йдеться в повідомленні.

У видавництві додали, що поховання Юрія Ясінського — 3 квітня.

Нагадаємо, що 31 березня стало відомо про загибель 31-річного військового Андрія Луцика. Він був випускником і працівником Західноукраїнського національного університету в місті Тернопіль.

Пізніше, 2 квітня в Національній поліції України повідомили, що у російсько-українській війні загинув старший лейтенант управління патрульної поліції Кіровоградської області Олексій Панченко. Під час виконання бойового завдання він потрапив під атаку ворожого дрона й внаслідок вибуху зазнав важкого поранення. У воїна залишилися дружина та 7-річна донька, а також батьки, двоє братів та сестра