Потрапив під атаку ворожого дрона: на фронті загинув патрульний поліції Кіровоградщини (фото)

У російсько-українській війні загинув старший лейтенант управління патрульної поліції Кіровоградської області Олексій Панченко.

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Про це повідомила Національна поліція України. Там зазначили, що у воїна залишилися дружина та 7-річна донька, а також батьки, двоє братів та сестра.

Правоохоронці розповіли, що Олексій Панченко завжди бачив себе захисником Батьківщини, тому ще у 2012 році пішов на строкову службу до лав Збройних сил України. З 2014 року він працював у Національної поліції та виконував бойові завдання в зоні АТО/ООС. З травня 2016 року доєднався до лав патрульної поліції.

В серпні 2024 року чоловік приєднався до аеророзвідки полку поліції особливого призначення "Хижак-1" Департаменту патрульної поліції, "де невпинно нищив ворогів".

"Паня — це справжній воїн, який ніколи нічого не боявся. Один із тих, хто завжди підставить плече і кому я без вагань міг довірити свою спину", — так розповів про Олексія його напарник.При виконанні бойового завдання Олексій потрапив під атаку ворожого дрона. Внаслідок вибуху патрульний зазнав важкого поранення.

Лікарі боролися за його життя. Однак допомогти Олексію Панченку не змогли.

Нагадаємо, в суботу, 22 березня, на фронті загинув 29-річний військовий Дмитро Лопарєв. Він добровільно став на захист країни у 19 років — це один із наймолодших бійців добровольчого українського корпусу "Правий сектор".

Пізніше, 31 березня стало відомо, що у російсько-українській війні загинуло двоє військових з Полтавської області. Життя солдата Дмитра Передерія обірвалось у 2024 році й відтоді він вважався безвісти зниклим. Інший, Ярослав Галич, загинув декілька днів тому.