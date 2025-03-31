Одного з них встановили по аналізу ДНК: на війні з РФ загинуло двоє воїнів з Полтавщини (фото)

У російсько-українській війні загинуло двоє військових з Полтавської області. Життя солдата Дмитра Передерія обірвалось у 2024 році й відтоді він вважався безвісти зниклим. Інший, Ярослав Галич, загинув декілька днів тому.

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Про це повідомляє Миргородська міська рада в Telegram.

Зазначається, що Дмитро Передерій загинув 24 червня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. З того часу він вважався зниклим безвісти. Встановити особу чоловіка вдалось по аналізу ДНК.

"Прощання з Воїном відбудеться 01 квітня о 12.00 в селі Шахворостівка. Поховання — на сільському кладовищі", — йдеться в повідомленні.

В Миргородській міській раді також розповіли, що війні з Російською Федерацією загинув військовий Ярослав Галич, 1990 року народження. Це трапилось 29 березня 2025 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області.

"Ця непоправна втрата пронизує серце кожного. Усією громадою низько схиляємо голови у скорботі та глибоко розділяємо біль з рідними та близькими" — додали там.

Інформацію про дату та час прощання з Ярославом Галичем буде повідомлено міською радою додатково.

Нагадаємо, в суботу, 22 березня, на фронті загинув 29-річний військовий Дмитро Лопарєв. Це один із наймолодших бійців "Правого сектору": він добровільно став на захист країни у 19 років, воював чоловік у складі 7-го окремого батальйону корпусу.

Додамо, що 31 березня стало відомо про загибель на війні 31-річного працівника Тернопільського університету. Раніше він закінчував цей же навчальний заклад та працював у відділі творчої самореалізації та виховання