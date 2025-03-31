Одного из них установили по анализу ДНК: на войне с РФ погибли двое воинов с Полтавщины (фото)

В российско-украинской войне погибли двое военных из Полтавской области. Жизнь солдата Дмитрия Передерия оборвалась в 2024 году и с тех пор он считался без вести пропавшим. Другой, Ярослав Галич, погиб несколько дней назад.

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Об этом сообщает Миргородский городской совет в Telegram.

Отмечается, что Дмитрий Передерий погиб 24 июня 2024 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области. С тех пор он считался пропавшим без вести. Установить личность мужчины удалось по анализу ДНК.

"Прощание с Воином состоится 01 апреля в 12.00 в селе Шахворостовка. Захоронение — на сельском кладбище", — говорится в сообщении.

В Миргородском городском совете также рассказали, что войне с Российской Федерацией погиб военный Ярослав Галич, 1990 года рождения. Это случилось 29 марта 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

"Эта невосполнимая потеря пронизывает сердце каждого. Всей общиной низко склоняем головы в скорби и глубоко разделяем боль с родными и близкими", — добавили там.

Информация о дате и времени прощания с Ярославом Галичем будет сообщена городским советом дополнительно.

Напомним, в субботу, 22 марта, на фронте погиб 29-летний военный Дмитрий Лопарев. Это один из самых молодых бойцов "Правого сектора": он добровольно стал на защиту страны в 19 лет, воевал мужчина в составе 7-го отдельного батальона корпуса.

Добавим, что 31 марта стало известно о гибели на войне 31-летнего работника Тернопольского университета. Ранее он заканчивал это же учебное заведение и работал в отделе творческой самореализации и воспитания