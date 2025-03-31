Был общительным и человечным: на войне погиб 31-летний работник Тернопольского университета

В российско-украинской войне погиб военный Андрей Луцик. Он был выпускником и работником Западноукраинского национального университета в городе Тернополь.

Related video

О потере сообщило учебное заведение на Facebook-странице. Защитнику всегда остался 31 год.

Луцик Андрей Романович родился 01 октября 1993 года. В 2011 году окончил Червоноградский государственный техникум горных технологий и экономики, после чего поступил в Западноукраинский национальный университет. В 2015 году он получил диплом бакалавра по специальности "Компьютерные науки". В следующем году завершил обучение по специальности "Управление персоналом и экономика труда", получив квалификацию специалиста.

"Он был активистом и лидером в университете, имел большие организаторские способности, был настойчивым и целеустремленным, общительным и человечным. Работал в отделе творческой самореализации и воспитания", — добавили в университете.

Там добавили, что Андрей Луцк был не только талантливым специалистом, но и "человеком большого сердца, который всегда стремился к справедливости и добру". В учебном заведении выразили родным и близким соболезнования.

Напомним, 13 марта во время выполнения боевого задания на Торецком направлении погиб бердянец Антон "Гомер" Пшеничный, известный гражданский активист, блогер и бывший депутат Бердянского горсовета. Он служил в полку спецназначения "Сафари", штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Ярость", был известен под позывным "Гомер".

Добавим, что в субботу, 22 марта, на фронте погиб 29-летний военный Дмитрий Лопарев. Он добровольно стал на защиту страны в 19 лет.