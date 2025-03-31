Був товариським і людяним: на війні загинув 31-річний працівник Тернопільського університету

У російсько-українській війні загинув військовий Андрій Луцик. Він був випускником і працівником Західноукраїнського національного університету в місті Тернопіль.

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Про втрату повідомив навчальний заклад на Facebook-сторінці. Захисникові завжди залишився 31 рік.

Луцик Андрій Романович народився 01 жовтня 1993 року. У 2011 році закінчив Червоноградський державний технікум гірничих технологій та економіки, після чого вступив до Західноукраїнського національного університету. В 2015 році він отримав диплом бакалавра за спеціальністю "Комп'ютерні науки". Наступного року завершив навчання за спеціальністю "Управління персоналом та економіка праці", отримавши кваліфікацію спеціаліста.

"Він був активістом та лідером в університеті, мав великі організаторські здібності, був наполегливим та цілеспрямованим, товариським і людяним. Працював у відділі творчої самореалізації та виховання", — додали в університеті.

Там додали, що Андрій Луцк був не тільки талановитим фахівцем, а й "людиною великого серця, яка завжди прагнула справедливості та добра". В навчальному закладі висловили рідним та близьким співчуття.

Нагадаємо, 13 березня під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку загинув бердянець Антон "Гомер" Пшеничний, відомий громадянський активіст, блогер та колишній депутат Бердянської міськради. Він служив у полку спецпризначення "Сафарі", штурмової бригади Національної поліції України "Лють", був відомий під позивним "Гомер".

Додамо, що в суботу, 22 березня, на фронті загинув 29-річний військовий Дмитро Лопарєв. Він добровільно став на захист країни у 19 років.