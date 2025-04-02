Попал под атаку вражеского дрона: на фронте погиб патрульный полиции Кировоградщины (фото)

В российско-украинской войне погиб старший лейтенант управления патрульной полиции Кировоградской области Алексей Панченко.

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Об этом сообщила Национальная полиция Украины. Там отметили, что у воина остались жена и 7-летняя дочь, а также родители, двое братьев и сестра.

Правоохранители рассказали, что Алексей Панченко всегда видел себя защитником Родины, поэтому еще в 2012 году пошел на срочную службу в ряды Вооруженных сил Украины. С 2014 года он работал в Национальной полиции и выполнял боевые задачи в зоне АТО/ООС. С мая 2016 года присоединился в ряды патрульной полиции.

В августе 2024 года мужчина присоединился к аэроразведке полка полиции особого назначения "Хищник-1" Департамента патрульной полиции, "где неустанно уничтожал врагов".

"Паня — это настоящий воин, который никогда ничего не боялся. Один из тех, кто всегда подставит плечо и кому я без колебаний мог доверить свою спину", — так рассказал об Алексее его напарник.При выполнении боевого задания Алексей попал под атаку вражеского дрона. В результате взрыва патрульный получил тяжелое ранение.

Врачи боролись за его жизнь. Однако помочь Алексею Панченко не смогли.

Напомним, в субботу, 22 марта, на фронте погиб 29-летний военный Дмитрий Лопарев. Он добровольно стал на защиту страны в 19 лет — это один из самых молодых бойцов добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".

Позже, 31 марта стало известно, что в российско-украинской войне погибли двое военных из Полтавской области. Жизнь солдата Дмитрия Передерия оборвалась в 2024 году и с тех пор он считался без вести пропавшим. Другой, Ярослав Галич, погиб несколько дней назад.