Было всего 27 лет: на войне погиб работник издательства с позывным "Руссо" Юрий Ясинский

На российско-украинской войне, во время боевого задания на Донбассе 28 марта 2025 года погиб военнослужащий из Тернопольской области Юрий Ясинский с позывным "Руссо". Мужчина был единственным сыном у родителей.

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Об этом сообщает Тернопольский национальный технический университет имени Ивана Пулюя. Известно, что жизнь защитника оборвалась вблизи села Алексеевка Волновахского района Донецкой области.

Юрий Ясинский родился в Тернополе 1 мая 1997 года. Он окончил местную общеобразовательную школу № 18, технический профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя, после — учился на факультете инженерии машин, сооружений и технологий по специальности "Прикладная механика" ТНТУ.

Работал Юрий Ясинский в издательство "Учебники и пособия". В ряды Вооруженных сил Украины мобилизовался в июне 2024 года, стал оператором БПЛА.

"Юрий Ясинский покинул этот мир очень рано, оставив неописуемую боль родителям, которые потеряли единственного сына", — говорится в сообщении.

В издательстве добавили, что захоронение Юрия Ясинского — 3 апреля.

Напомним, что 31 марта стало известно о гибели 31-летнего военного Андрея Луцика. Он был выпускником и работником Западноукраинского национального университета в городе Тернополь.

Позже, 2 апреля в Национальной полиции Украины сообщили, что в российско-украинской войне погиб старший лейтенант управления патрульной полиции Кировоградской области Алексей Панченко. Во время выполнения боевого задания он попал под атаку вражеского дрона и в результате взрыва получил тяжелое ранение. У воина остались жена и 7-летняя дочь, а также родители, двое братьев и сестра