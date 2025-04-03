Жінка знайшла статуетку за $3, а потім перевернула її й не повірила своїм очам (фото)

Колекціонерка антикваріату Алі Ноубл з Південної Флориди, що в США, виявила справжній скарб у невеликому комісійному магазині. Жінка натрапила на рідкісну мармурову статую руки, датовану 1857 роком, за яку заплатила лише три долари.

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"Я робила покупки в комісійному магазині, який допомагає в реабілітації наркозалежних. Спочатку подумала, що це сучасна робота, на якій можна намалювати татуювання для мого стенда на фестивалі", — розповіла Ноубл в інтерв'ю Newsweek.

Однак, підійшовши ближче, Ноубл була вражена деталізацією — реалістичними кутикулами та ідеальними швами на манжеті. Жінка зізнається, що здивована не лише знахідкою, але і її вагою: "Виявилася настільки важкою, що довелося просити допомоги, щоб підняти її".

Реальна цінність роботи

Справжня вартість статуї розкрилася лише після ретельного очищення — на дні Алі помітила ім'я автора та дату створення: 1857 рік. Щоб дізнатись більше, вона поділилася своєю знахідкою на одному з тематичних форумів у Reddit, де її допис зібрав понад 9,3 тисячі вподобайок.

"Я колекціоную предмети вікторіанської епохи й навіть маю власний антикварний магазин, орієнтований на цей період. Однак ніколи не сподівалася знайти щось настільки старовинне в комісійному магазині, особливо в тій частині США, де переважно продаються просто вінтажні речі", — пояснює колекціонерка.

Справжня вартість статуї розкрилася лише після ретельного очищення Фото: Instagram

Ця статуя завдовжки з долоню 9-річної дитини, що наводить на думку про її сакральне призначення. "На початку і в середині 1800-х років люди зберігали вдома мармурову копію руки померлої коханої людини", — припускає американка.

Справжній автор статуї

За допомогою користувачів Reddit вдалося з'ясувати, що автором статуї міг бути Емануель Кінг — різьбяр, скульптор і відомий бізнесмен з округу Йорк, штат Пенсильванія.

Щодо подальшої долі знахідки, Алі ще вагається: "Зараз вона виставлена в моєму домі поруч з іншими антикваріатом того ж періоду, хоча такі речі більше підходять для аукціону".

Нагадаємо, американець Ніл Ленсдаун знайшов на своїй присадибній ділянці неподалік Рок-Порту (штат Міссурі, США) перстень, загублений ще 44 роки тому. Ювелірний виріб, ледь помітний крізь шар бруду, чоловік ретельно відчистив і вирішив відшукати його власника. На подив, пошуки увінчалися успіхом.

Водночас жителька Канади Алекс Бейлі, яка захоплюється пошуком унікальних речей у комісійних магазинах і секонд-хендах, випадково зробила незвичайне відкриття. Під час чергового візиту до магазину Value Village на заході Торонто вона помітила на підлозі невелику сумочку. Заглянувши всередину, жінка була вражена.