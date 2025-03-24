"О ні, тільки не це": жінка купила на секонді скриньку, а потім зрозуміла, що всередині (фото)

Під час чергового походу до магазину вживаних речей увагу Дженніфер привернула вишукана дерев'яна скринька. Жінка не могла повірити, коли дізналась, що зберігалось всередині.

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Дженніфер, ведуча авторського блогу, поділилася зі своїми підписниками історією, що швидко стала вірусною в Instagram. Це відео спричинило неймовірний резонанс, зібравши понад 2,1 мільйона переглядів, майже 44 тисячі вподобайок і сотні коментарів.

Під час чергового походу до магазину вживаних речей увагу жінки привернула вишукана дерев'яна скринька. Намагаючись відкрити загадковий предмет, вона перевертала його, щоб знайти прихований механізм, доки випадково не помітила на дні етикетку компанії, яка займається кремацією домашніх тварин, та ім'я "Діксі".

"О ні, тільки не це", — промайнуло в голові Дженніфер, коли вона усвідомила, що тримає в руках урну для праху домашнього улюбленця, яка з невідомих причин опинилася серед речей у комісійному магазині.

У скриньці зберігали рештки домашньої тварини Фото: Instagram

Користувачі Instagram почали активно обговорювати, як урна могла потрапити до магазину, а також ділилися власними історіями про втрату домашніх улюбленців.

"Я, якщо чесно, опублікувала ролик, щоб посміятися, але швидко побачила, наскільки це зачепило людей. Мене вразило, скільки коментаторів мають такі самі урни для своїх домашніх улюбленців", — розповіла авторка запису в коментарі для видання Newsweek.

"Наклейки відірвані. Хтось її вже спорожнив урну. Сподіваюся, сім'я, а не магазин", — зауважив один із користувачів мережі;

"Вони, напевно, розвіяли прах в особливому для них місці", — підтримав цю думку інший.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американець Ніл Ленсдаун знайшов на своїй садовій ділянці поблизу Рок-Порту (Міссурі, США) перстень, загублений ще 44 роки тому. Чоловік відчистив ювелірний виріб, що ледь проглядався крізь багнюку, і вирішив відшукати його власника. На диво, пошуки виявилися успішними.

Тим часом канадка Алекс Бейлі, яка обожнює шукати унікальні речі в комісійних магазинах та секонд-хендах, натрапила на несподівану знахідку. Під час останнього візиту до Value Village на західній околиці Торонто вона помітила на підлозі маленьку сумочку. Однак, зазирнувши всередину, жінка була приголомшена.