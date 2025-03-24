"О нет, только не это": женщина купила на секонде шкатулку, а потом поняла, что внутри (фото)

Во время очередного похода в магазин подержанных вещей внимание Дженнифер привлекла изысканная деревянная шкатулка. Женщина очень удивилась, когда узнала, что хранилось внутри.

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Дженнифер, ведущая авторского блога, поделилась со своими подписчиками историей, которая быстро стала вирусной в Instagram. Это видео вызвало невероятный резонанс, собрав более 2,1 миллиона просмотров, почти 44 тысячи лайков и сотни комментариев.

Во время очередного похода в магазин подержанных вещей внимание женщины привлекла изысканная деревянная шкатулка. Пытаясь открыть загадочный предмет, она переворачивала его, чтобы найти скрытый механизм, пока случайно не заметила на дне этикетку компании, которая занимается кремацией домашних животных, и имя "Дикси".

"О нет, только не это", — промелькнуло в голове Дженнифер, когда она осознала, что держит в руках урну для праха домашнего любимца, которая по неизвестным причинам оказалась среди вещей в комиссионном магазине.

В ящике хранили останки домашнего животного Фото: Instagram

Пользователи Instagram начали активно обсуждать, как урна могла попасть в магазин, а также делились собственными историями о потере домашних любимцев.

"Я, если честно, опубликовала ролик, чтобы посмеяться, но быстро увидела, насколько это задело людей. Меня поразило, сколько комментаторов имеют такие же урны для своих домашних любимцев", — рассказала автор истории в комментарии для издания Newsweek.

"Наклейки оторваны. Кто-то ее уже опустошил урну. Надеюсь, семья, а не магазин", — заметил один из пользователей сети;

"Они, наверное, развеяли прах в особом для них месте", — согласился другой юзер.

Напомним, ранее сообщалось, что американец Нил Ленсдаун нашел на своем садовом участке вблизи Рок-Порта (Миссури, США) кольцо, утерянное еще 44 года назад. Мужчина отчистил ювелирное изделие, которое едва просматривалось сквозь грязь, и решил отыскать его владельца. На удивление, поиски оказались успешными.

Тем временем канадка Алекс Бейли, которая обожает искать уникальные вещи в комиссионных магазинах и секонд-хендах, наткнулась на неожиданную находку. Во время последнего визита в Value Village на западной окраине Торонто она заметила на полу маленькую сумочку. Однако, заглянув внутрь, женщина была ошеломлена.