"Видимо, это шутка": женщина купила сумку за 5 долларов и получила сюрприз (фото)

Алекс предполагает, что эта сумочка от Jean Paul Gaultier была пошита в 1990-х или в начале 2000-х годов, но не уверена, сколько именно она тогда стоила.

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Алекс Бейли из Канады любит пополнять свой гардероб за небольшие деньги, вдохновляясь идеями в комиссионных магазинах и секонд-хендах. Во время недавнего визита в магазин Value Village, что на западе Торонто, женщина заметила на полу маленькую сумочку. Проверив находку, она потеряла дар речи.

Алекс сразу поняла, что винтажный аксессуар в хорошем состоянии, а когда присмотрелась к нему внимательнее, то заметила логотип Jean Paul Gaultier. Дизайнерская вещь стоила всего $4,09, а с учетом скидки еще меньше — $3,40.

Винтажная сумочка

"Покупатель, который шел передо мной, переехал эту сумочку своей тележкой, поэтому она бросилась мне в глаза. Когда присмотрелась внимательнее, то увидела логотип JPG и едва не упала. Еще более удивительным было то, что на следующий день проходил показ Gaultier by Ludovic de Saint Sernin. Это выглядело так, будто боги бережливости сказали: "Поскольку ты не можешь побывать на показе мод в Париже, на тебе маленький сюрприз в Торонто", — рассказывает Бейли.

Алекс Бейли из Канады любит пополнять свой гардероб за небольшие деньги Фото: TikTok

Женщина предполагает, что эту сумочку сшили в 1990-х или в начале 2000-х годов, но не уверена, сколько именно она тогда стоила.

Ей более 20 лет

"Я могу гарантировать, что это точно больше, чем 4 доллара. Сумочка в фантастическом состоянии. Дико думать, что ей больше 20 лет", — добавляет Алекс в интервью журналу Newsweek.

Сейчас эта сумка — одна из любимых вещей Бейли, она хранит ее вместе с платьем Tom Ford for Gucci 1999 года, когда-то найденным на секонд-хенде. Новая вещь с биркой стоила менее 20 долларов.

Напомним, ранее Фокус писал, что британка Кей Уокер вышла из секонд-хенда "Emmaus Mossley" в Большом Манчестере в приподнятом настроении, ведь приобрела по очень выгодной цене (около 1 доллара) красивый пиджак. Впрочем, женщина даже не подозревала, что настоящий "сюрприз" ждет ее в кармане.

Кроме того, мы рассказывали о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.