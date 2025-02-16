"Дрожали руки": студентка купила на секонд-хенде мешок с безделушками и получила сюрприз (фото)

Оливия Гилчер — фанатик ювелирных украшений, поэтому всегда ищет что-то особенное, чтобы дополнить свою коллекцию. Она регулярно покупает тайные боксы и снимает процесс распаковки "сокровищ" на видео.

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Студентка Мичиганского университета Оливия Гилчер приобрела на секонд-хенде мешочек с безделушками и нашла внутри невероятную вещь — дизайнерские часы 1980-х годов, которые стоят сотни долларов. Подробнее об этой истории женщина рассказала в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и других реакций.

Оливия — фанатик ювелирных украшений, поэтому всегда ищет что-то особенное, чтобы дополнить свою коллекцию. С 2022 года она регулярно покупает таинственные боксы и снимает процесс распаковки "скрытых сокровищ" на видео.

Все началось однажды, когда она зашла в местный комиссионный магазин и потратила 100 долларов на сумку с таинственным содержимым. Этот ролик стал вирусным и помог автору сформировать онлайн-сообщество ценителей ювелирных украшений. С тех пор она расширила рамки поисков за пределы секонд-хендов, используя различные торговые площадки, в частности Facebook Marketplace.

Последнюю невероятную находку женщина сделала во время шопинга именно на этом маркетплейсе. Среди хлама там были часы Gucci 11/12. Эта модель была очень популярной в 1980-х годах. Покупатели даже выстраивались в очереди возле магазинов, чтобы ее приобрести.

Часы Gucci 11/12 Фото: TikTok

"Когда я достала часы, мое сердце остановилось, а руки затряслись", — делится впечатлениями Гилчер в интервью Newsweek.

Благодаря опыту работы в компании по производству роскошных часов, американка знала, как распознать настоящее изделие. Она проверила выгравированный логотип, номер SKU и другие ключевые детали, в том числе механизм под крышкой — он был настоящим.

"Я мечтала о них много лет, но для студентки небольшой дополнительный доход всегда соблазнителен. Когда примеряла часы, они оказались тесноваты, и я поняла, что это не мое", — рассказала Оливия.

Студентка решила выставить часы на продажу за 650 долларов, надеясь, что однажды приобретет себе такие же по размеру.

Напомним, ранее Фокус писал, что британка Кей Уокер вышла из секонд-хенда "Emmaus Mossley" в Большом Манчестере в приподнятом настроении, ведь приобрела по очень выгодной цене (около 1 доллара) красивый пиджак. Впрочем, женщина даже не подозревала, что настоящий "сюрприз" ждет ее в кармане.

Кроме того, мы рассказывали о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.