"Тремтіли руки": студентка купила на секонд-хенді мішок з дрібничками й отримала сюрприз (фото)

Олівія Гілчер — фанатик ювелірних прикрас, тому завжди шукає щось особливе, аби доповнити свою колекцію. Вона регулярно купує таємничі бокси й знімає процес розпакування "скарбів" на відео.

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Студентка Мічиганського університету Олівія Гілчер придбала на секонд-хенді мішечок з дрібничками й знайшла всередині неймовірну річ — дизайнерський годинник 1980-х років, який вартує сотні доларів. Детальніше про цю історію жінка розповіла у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій.

Олівія — фанатик ювелірних прикрас, тому завжди шукає щось особливе, аби доповнити свою колекцію. З 2022 року вона регулярно купує таємничі бокси й знімає процес розпакування "прихованих скарбів" на відео.

Все почалося одного дня, коли вона зайшла у місцевий комісійний магазин й витратила 100 доларів на сумку з таємничим вмістом. Цей ролик став вірусним й допоміг авторці сформувати онлайн-спільноту поціновувачів ювелірних прикрас. Відтоді вона розширила рамки пошуків за межі секонд-хендів, використовуючи різноманітні торгівельні майданчики, зокрема Facebook Marketplace.

Останню неймовірну знахідку жінка зробила під час шопінгу саме на цьому маркетплейсі. Серед мотлоху там був годинник Gucci 11/12. Ця модель була дуже популярною у 1980-х роках. Покупці навіть вишиковувалися в черги біля магазинів, щоб її придбати.

Годинник Gucci 11/12 Фото: TikTok

"Коли я дістала годинник, моє серце зупинилося, а руки затряслися", — ділиться враженнями Гілчер в інтерв'ю Newsweek.

Завдяки досвіду роботи у компанії з виробництва розкішних годинників, американка знала, як розпізнати справжній виріб. Вона перевірила вигравіюваний логотип, номер SKU та інші ключові деталі, зокрема механізм під кришкою — він був справжнім.

"Я мріяла про нього багато років, але для студентки невеликий додатковий дохід завжди спокусливий. Коли приміряла годинник, він виявився затісним, і я зрозуміла, що це не моє", — розповіла Олівія.

Студентка вирішила виставити годинник на продаж за 650 доларів, сподіваючись, що одного дня придбає собі такий же за розміром.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британка Кей Вокер вийшла з секонд-хенду "Emmaus Mossley" у Великому Манчестері у піднесеному настрої, адже придбала за дуже вигідною ціною (близько 1 долара) красивий піджак. Втім, жінка навіть не підозрювала, що справжній "сюрприз" чекає на неї в кишені.

Крім того, ми розповідали про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.