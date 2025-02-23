"Мабуть, це жарт": жінка купила сумку за 5 доларів й отримала сюрприз (фото)

Алекс припускає, що цю сумочку від Jean Paul Gaultier пошили в 1990-х або на початку 2000-х років, але не впевнена, скільки саме вона тоді коштувала.

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Алекс Бейлі з Канади любить поповнювати свій гардероб за невеликі гроші, надихаючись ідеями у комісійних крамницях та секонд-хендах. Під час нещодавнього візиту до магазину Value Village, що на заході Торонто, жінка помітила на підлозі маленьку сумочку. Перевіривши знахідку, вона втратила дар мови.

Алекс відразу зрозуміла, що вінтажний аксесуар у хорошому стані, а коли придивилася до нього уважніше, то помітила логотип Jean Paul Gaultier. Дизайнерська річ коштувала всього $4,09, а з врахуванням знижки ще менше — $3,40.

Вінтажна сумочка

"Покупець, який йшов переді мною, переїхав цю сумочку своїм візком, тому вона впала мені в око. Коли придивилася уважніше, то побачила логотип JPG і ледь не впала. Ще більш дивовижним було те, що наступного дня відбувався показ Gaultier by Ludovic de Saint Sernin. Це виглядало так, ніби боги ощадливості сказали: "Оскільки ти не можеш побувати на показі мод у Парижі, на тобі маленький сюрприз у Торонто", — розповідає Бейлі.

Алекс Бейлі з Канади любить поповнювати свій гардероб за невеликі гроші Фото: TikTok

Жінка припускає, що цю сумочку пошили в 1990-х або на початку 2000-х років, але не впевнена, скільки саме вона тоді коштувала.

Їй більш як 20 років

"Я можу гарантувати, що це точно більше, ніж 4 долари. Сумочка у фантастичному стані. Дико думати, що їй більш як 20 років", — додає Алекс в інтерв'ю журналу Newsweek.

Зараз ця сумка — одна з улюблених речей Бейлі, вона береже її разом із сукнею Tom Ford for Gucci 1999 року, колись знайденою на секонд-хенді. Нова річ з биркою коштувала менш ніж за 20 доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британка Кей Вокер вийшла з секонд-хенду "Emmaus Mossley" у Великому Манчестері у піднесеному настрої, адже придбала за дуже вигідною ціною (близько 1 долара) красивий піджак. Втім, жінка навіть не підозрювала, що справжній "сюрприз" чекає на неї в кишені.

Крім того, ми розповідали про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.