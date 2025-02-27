"Блестел в болоте": мужчина нашел на огороде перстень, но самое интересное произошло потом

Руководители фонда Северо-Западной Омахи (США) хранили ювелирное украшение, пока продолжались поиски его владельца, имя которого, как выяснилось, было выгравировано внутри.

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Американец Нил Лэнсдаун нашел на своем участке вблизи Рок-Порта (Миссури, США) кольцо, утерянное 44 года назад. Мужчина очистил ювелирное изделие, которое "блестело в болоте", и попытался найти законного владельца. Как ни странно, это удалось. О деталях невероятной истории сообщает WOWT-TV.

Поиски законного владельца

"Мне не нужно вознаграждение, просто хочу получить удовольствие от того, что выясню правду: кто и при каких обстоятельствах потерял это кольцо", — отмечает в интервью журналистам Нил.

Руководители фонда Северо-Западной Омахи (США) хранили ювелирное украшение, пока продолжались поиски его владельца, имя которого, как выяснилось, было выгравировано внутри. На удивление, этого мужчину удалось найти.

"Это мой перстень, но я понятия не имею, как это могло произойти. Потерял его, возможно, положил куда-то, или кто-то его украл, — не знаю. Могу сказать точно, что никогда раньше не был на том участке", — рассказывает Кэри Крокер из Джексонвилля (штат Флорида), который в последний раз надевал свое кольцо примерно в 1981 году.

Вероятная версия событий

У семьи Кэри был цветочный магазин в Омахе, где он мог потерять кольцо. Каким-то образом земля оттуда попала на огород Нила, но никто не может объяснить, как именно это произошло. "Мы в течение многих лет продавали растения в горшках, и я время от времени приезжал туда по работе", — добавляет Кэри.

Энджи Хокинс из Северо-Западного фонда Омахи отмечает, что ювелирное украшение уже передали законному владельцу: он очень счастлив и благодарен всем причастным. "Было приятно видеть его лицо и то, как он улыбается. Мне нравится помогать людям", — сказала представительница фонда.

Напомним, американец Джено Фостер из Южной Калифорнии демонтировал полностью салон своего BMW во время поисков драгоценного украшения, которое потеряла его жена. Эта необычная история быстро распространилась по сети, особенно в TikTok.

Тем временем кладоискатель Джозеф Кук обнаружил на побережье пропавшее обручальное кольцо, оцененное в $40 тысяч, и вернул драгоценность настоящей владелице после длительных месяцев поисков.