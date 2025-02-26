Женщина потеряла кольцо в авто: ее мужу пришлось разбирать все до "нуля" (фото)

Супруги сначала не паниковали, надеясь быстро найти потерянное украшение, но произошло совсем не так, как они думали.

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Джено Фостер из Южной Калифорнии (США) полностью разобрал салон автомобиля BMW, чтобы найти потерянное ювелирное украшение своей жены. Эта история стала вирусной в социальных сетях, в частности в TikTok, собрав большое количество просмотров, лайков и комментариев.

Однажды 31-летняя Джессика, которая работает менеджером, чистила свое обручальное кольцо в салоне машины мужа. В какой-то момент кольцо выскочило у нее из рук и упало где-то между сиденьями. Супруги сначала не паниковали, надеясь найти украшение, но произошло совсем не так, как они думали.

Разобрал всю машину

"Когда я снял переднее сиденье, то не увидел кольцо. Пришлось снять центральную консоль и часть ковра. Такое впечатление, что оно просто впиталось в интерьер", — рассказывает 29-летний Джено в интервью изданию People.

Обручальное кольцо упало под коврик Фото: TikTok

Весь процесс поиска занял около двух часов. Фостер методично снимал одну деталь за другой, но так и ничего не нашел. Тем временем его возлюбленная документировала этот процесс на видео, которым потом поделилась на своей странице в TikTok, взбудоражив огромную аудиторию своей зрителей.

"По крайней мере, ты знаешь, что он действительно тебя любит", — отметил один из пользователей;

"Зеленый флаг честности", — добавил другой;

Еще кто-то написал: "Он сделал то, что должен был сделать".

Позже Джено признался, что уже давно планировал разобрать машину, чтобы полностью обновить интерьер, и теперь ни о чем не жалеет, ведь этот инцидент лишь немного ускорил процесс.

Нашел кольцо под ковриком

"Мы нашли кольцо под ковриком BMW, который разделен на две секции (передняя и задняя части автомобиля). Украшение странным образом упало именно туда, где они перекрывают друг друга. Честно говоря, я был рад, что оно не повреждено — это самое главное. Знал, что найду, но не ожидал, что таким образом", — добавляет Фостер.

Джессика, в свою очередь, поделиться этой историей, чтобы показать миру своего удивительного мужчину.

"Этот случай был для нас забавным, даже несмотря на трудности. Интересно читать комментарии людей, которые попадали в похожие ситуации", — подытожила она.

Напомним, после длительных усилий охотник за сокровищами Джозеф Кук успешно вернул законной владелице драгоценное кольцо, которое обнаружил во время поисков на побережье. Драгоценность, стоимость которой оценивается в $40 тысяч, была найдена среди песка и возвращена хозяйке после многомесячного расследования.