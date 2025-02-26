Жінка загубила обручку в авто: її чоловікові довелось розбирати все до "нуля" (фото)

Подружжя спочатку не панікувало, сподіваючись швидко знайти загублену прикрасу, але сталося зовсім не так, як вони думали.

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Джено Фостер з Південної Каліфорнії (США) повністю розібрав салон автомобіля BMW, щоб знайти загублену ювелірну прикрасу своєї дружини. Ця історія стала вірусною в соціальних мережах, зокрема у TikTok, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та коментарів.

Одного разу 31-річна Джессіка, яка працює менеджеркою, чистила свою обручку в салоні чоловікової машини. У якийсь момент каблучка вискочила у неї з рук й впала десь між сидіннями. Подружжя спочатку не панікувало, сподіваючись знайти прикрасу, але сталося зовсім не так, як вони думали.

Розібрав весь автомобіль

"Коли я зняв переднє сидіння, то не побачив каблучку. Довелося зняти центральну консоль і частину килима. Таке враження, що вона просто всмокталася в інтер'єр", — розповідає 29-річний Джено в інтерв’ю виданню People.

Обручка впала під килимок Фото: TikTok

Весь процес пошуку зайняв близько двох годин. Фостер методично знімав одну деталь за іншою, але так і нічого не знайшов. Тим часом його кохана документувала цей процес на відео, яким потім поділилася на своїй сторінці у TikTok, збуривши величезну аудиторію своїй глядачів

"Принаймні, ти знаєш, що він справді тебе любить", — зазначив один з користувачів;

"Зелений прапор чесності", — додав інший;

Ще хтось написав: "Він зробив те, що мав зробити".

Згодом Джено зізнався, що вже давно планував розібрати машину, аби повністю оновити інтер'єр, тож тепер ні про що не шкодує, адже цей інцидент лише трохи прискорив процес.

Знайшов каблучку під килимком

"Ми знайшли каблучку під килимком BMW, який розділений на дві секції (передня і задня частини автомобіля). Прикраса дивним чином впала саме туди, де вони перекривають одна одну. Чесно кажучи, я був радий, що вона не пошкоджена — це найважливіше. Знав, що знайду, але не очікував, що в такий спосіб", — додає Фостер.

Джессіка, своєю чергою, поділитися цією історією, щоб показати світу свого дивовижного чоловіка.

"Цей випадок був для нас кумедним, навіть попри труднощі. Цікаво читати коментарі людей, які потрапляли в схожі ситуації", — підсумувала вона.

Нагадаємо, після тривалих зусиль мисливець за скарбами Джозеф Кук успішно повернув законній власниці дорогоцінну обручку, яку виявив під час пошуків на узбережжі. Коштовність, вартість якої оцінюється у $40 тисяч, була знайдена серед піску та повернута господині після багатомісячного розслідування.