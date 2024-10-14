Батько сімох дітей помітив у багнюці діамант вартістю 8 млн (фото)

Радж Гонда разом зі своїм братом шукав золото, коли натрапив на дорогоцінний камінь. Чоловік заробляв лише 325 рупій на день (160 грн).

Related video

Життя 40-річного Раджа Гонди з Індії, батька сімох дітей, назавжди змінилося після того, як він знайшов діамант вартістю близько 8 мільйонів рупій (3,9 млн гривень). Про це пише Metro.

Чоловік разом зі своїм братом шукав золото. Раджу Гонда, який заробляє всього 325 рупій на день (160 грн), знайшов незвичайний камінь у штаті Мадхья-Прадеш. Брати швидко поїхали додому на велосипеді, щоб забрати матір і вирушити в місцевий алмазний офіс для оцінки знахідки. Камінь важив 19,22 карата.

"Моє серце на мить завмерло, але я одразу зрозумів, що це діамант, коли продовжив очищати його від бруду. Він яскраво сяяв", — розповів Раджу.

Видання зазначає, що на державному аукціоні незвичайний дорогоцінний камінь, імовірно, принесе близько 8 мільйонів рупій.

На державному аукціоні незвичайний дорогоцінний камінь, ймовірно, принесе близько 8 мільйонів рупій Фото: RajuGond

Це величезна сума для робітника, який заробляє на життя, виконуючи найрізноманітніші доручення. Раджу часто можна побачити за кермом трактора у заможного фермера або на полях і алмазних копальнях у районі Панна. Цей регіон, відомий як "діамантова чаша Індії", вже багато десятиліть приваблює мисливців за алмазами.

"1961 року тут знайшли діамант вагою 54,55 карата, а 2018 року чоловік із Бундельханда знайшов 42-каратний камінь вартістю 15 мільйонів рупій. Тепер два брати знайшли ще один дорогоцінний камінь", — розповів експерт Анупам Сінгх.

Раджу відкрив банківський рахунок і сподівається використати гроші від продажу діаманта, щоб погасити свої борги. Тепер чоловік чекає, коли чиновники виставлять його великий діамант на аукціон. Уряд забирає 11% у вигляді роялті та податків, а решта суми дістається власнику.

Після погашення боргу Раджу планує розділити гроші між своєю сім'єю, включно з батьками, дружиною, сімома дітьми, а також сім'ями його молодшого брата і сестри.

"Після цього ми вкладемо гроші в освіту всіх дітей, побудуємо будинки, купимо землю і, можливо, трактор", — додав він.

Раніше Фокус повідомляв, що старовинну картину, куплену за 50 доларів, можуть продати за 200 тисяч. Торговець творами мистецтва Аллен Трейбіц натрапив на малюнок на розпродажі. Тепер очікується, що рідкісна картина буде продана на аукціоні за шестизначну суму.

Також стало відомо, що чоловік виявив моторошну знахідку за своїм сміттєвим баком. Він помітив трикутну язичницьку діаграму, вигравірувану на дошці, притуленій до його сміттєвого кошика. Чоловік також додав, що до предмета також додавався лист, який містив ще одну моторошну схему.