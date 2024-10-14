Отец семерых детей заметил в грязи бриллиант стоимостью 8 млн (фото)

Радж Гонда вместе со своим братом искал золото, когда наткнулся на драгоценный камень. Мужчина зарабатывал всего 325 рупий в день (160 грн).

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Жизнь 40-летнего Раджа Гонды из Индии, отца семерых детей, навсегда изменилась после того, как он нашел бриллиант стоимостью около 8 миллионов рупий (3,9 млн гривен). Об этом пишет Metro.

Мужчина вместе со своим братом искал золото. Раджу Гонда, который зарабатывает всего 325 рупий в день (160 грн), нашел необычный камень в штате Мадхья-Прадеш. Братья быстро поехали домой на велосипеде, чтобы забрать мать и отправиться в местный алмазный офис для оценки находки. Камень весил 19,22 карата.

"Мое сердце на мгновение замерло, но я сразу понял, что это бриллиант, когда продолжил очищать его от грязи. Он ярко сиял", — рассказал Раджу.

Издание отмечает, что на государственном аукционе необычный драгоценный камень, вероятно, принесет около 8 миллионов рупий.

На государственном аукционе необычный драгоценный камень, вероятно, принесет около 8 миллионов рупий Фото: RajuGond

Это огромная сумма для рабочего, который зарабатывает на жизнь, выполняя самые разные поручения. Раджу часто можно увидеть за рулем трактора у состоятельного фермера или работающим на полях и алмазных рудниках в районе Панна. Этот регион, известный как "бриллиантовая чаша Индии", уже много десятилетий привлекает охотников за алмазами.

"В 1961 году здесь нашли бриллиант весом 54,55 карата, а в 2018 году мужчина из Бундельханда обнаружил 42-каратный камень стоимостью 15 миллионов рупий. Теперь два брата нашли еще один драгоценный камень", — рассказал эксперт Анупам Сингх.

Раджу открыл банковский счет и надеется использовать деньги от продажи бриллианта, чтобы погасить свои долги. Теперь мужчина ждет, когда чиновники выставят его крупный бриллиант на аукцион. Правительство забирает 11% в виде роялти и налогов, а оставшаяся сумма достается владельцу.

После погашения долга Раджу планирует разделить деньги между своей семьей, включая родителей, жену, семерых детей, а также семьи его младшего брата и сестры.

"После этого мы вложим деньги в образование всех детей, построим дома, купим землю и, возможно, трактор", — добавил он.

Ранее Фокус сообщал, что старинную картину, купленную за 50 долларов, могут продать за 200 тысяч. Торговец произведениями искусства Аллен Трейбиц наткнулся на рисунок на распродаже. Теперь ожидается, что редкая картина будет продана на аукционе за шестизначную сумму.

Также стало известно, что мужчина обнаружил жуткую находку за своим мусорным баком. Он заметил треугольную языческую диаграмму, выгравированную на доске, прислоненной к его мусорной корзине. Мужчина также добавил, что к предмету также прилагалось письмо, содержащее еще одну жуткую схему.