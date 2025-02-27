"Блищав у болоті": чоловік знайшов на городі персня, але найцікавіше сталося потім

Керівники фонду Північно-Західної Омахи (США) зберігали ювелірну прикрасу, допоки тривали пошуки її власника, ім'я якого, як вияснилось, було вигранювано всередині.

Related video

Американець Ніл Ленсдаун знайшов на своїй присадибній ділянці поблизу Рок-Порту (Міссурі, США) персня, загубленого аж 44 роки тому. Чоловік очистив ювелірний виріб, що "блищав у болоті", й спробував знайти законного власника. Як не дивно, це вдалося. Про деталі неймовірної історії повідомляє WOWT-TV.

Пошуки законного власника

"Мені не потрібна винагорода, просто хочу отримати задоволення від того, що з’ясую правду: хто і за яких обставин загубив цього персня", — зазначає в інтерв’ю журналістам Ніл.

Керівники фонду Північно-Західної Омахи (США) зберігали ювелірну прикрасу, допоки тривали пошуки її власника, ім'я якого, як вияснилось, було вигранювано всередині. На диво, цього чоловіка вдалось знайти.

"Це мій перстень, але я не маю жодного уявлення про те, як це могло статися. Чи загубив його, чи поклав кудись, чи хтось його вкрав, — не знаю. Можу сказати точно, що ніколи раніше не був на тій ділянці", — розповідає Кері Крокер з Джексонвілля (штат Флорида), який востаннє одягав свій перстень приблизно в 1981 році.

Ймовірна версія подій

Родина Кері мала квіткову крамницю в Омасі, де він міг загубити каблучку. Якимось чином земля звідти потрапила на город Ніла, але ніхто не може пояснити, як саме це сталося. "Ми протягом багатьох років продавали рослини в горщиках, і я час від часу приїжджав туди по роботі", — додає Кері.

Енджі Хокінс з Північно-Західного фонду Омахи зазначає, що ювелірну прикрасу уже передали законному власникові: він дуже щасливий й вдячний усім причетним. "Було приємно бачити його обличчя і те, як він посміхається. Мені подобається допомагати людям", — сказала представниця фонду.

Нагадаємо, американець Джено Фостер із Південної Каліфорнії демонтував повністю салон свого BMW під час пошуків дорогоцінної прикраси, яку втратила його дружина. Ця незвичайна історія швидко поширилась мережею, особливо у TikTok.

Тим часом шукач скарбів Джозеф Кук виявив на узбережжі зниклу обручку, оцінену в $40 тисяч, і повернув коштовність справжній власниці після тривалих місяців розшуків.