"Чуть не заплакала": женщина нашла сюрприз в пальто 75-летней давности (фото)

По словам Шеннон, это маленькое напоминание о прожитой жизни и кратчайший взгляд на историю другого человека.

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Жительница американской Калифорнии, которую зовут Шеннон, приобрела на блошином рынке винтажное пальто 1950-х годов и едва не расплакалась, когда проверила карманы. Подробнее об этом случае она рассказала в видео, которое после публикации ворвалось в тренды TikTok, собрав большое количество просмотров и лайков от неравнодушных зрителей.

"Моя любовь к винтажу началась после того, как я нашла бабушкин сундук, где были пальто, шляпы и перчатки со времен ее жизни в Европе и Японии во время и после Второй мировой войны. Она была очень гламурной женщиной и позволяла мне осторожно примерить свои вещи", — делится автор видео.

Любовь к винтажным вещам

Любовь Шеннон к винтажу только росла в течение последних нескольких лет. Пандемия значительно ускорила этот процесс, когда они с мужем, которого зовут Дэнни, начали искать на онлайн-маркетплейсах интересные товары.

"Самое удивительное в винтаже — это возможность дать новую жизнь чему-то, что кто-то когда-то любил. Вы никогда не встретите этого человека и даже не знаете, кто он, но вас связывает эта вещь. На самом деле это прекрасно!" — делится модница в интервью изданию Newsweek.

Шеннон нашла винтажную перчатку в кармане пальто Фото: TikTok

Однажды Шеннон зашла на блошиный рынок и случайно увидела в куче хлама воротник с "безупречно пришитой биркой". Как оказалось, это было старое пальто 1950-х годов стоимостью всего 35 долларов.

Почувствовала родство

"Я надела пальто и поняла, насколько оно невероятное", — вспоминает американка. Она покрутилась, глядя на себя в зеркало, засунула руки в карманы и почувствовала, что там что-то есть. Как оказалось, это была тщательно прошитая перчатка. "Я чуть не заплакала", — добавляет женщина, которая в тот момент почувствовала странное родство с предыдущей владелицей.

По ее словам, это было маленькое напоминание о некогда прожитой жизни и кратчайший взгляд на историю другого человека.

"Я ничего о ней не знаю, кроме того, что она бережно относилась к своему пальто. Вероятно, эта женщина уже отошла в вечность, и теперь сохранить это — моя ответственность", — резюмировала Шеннон.

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