"Мало не заплакала": жінка знайшла сюрприз у пальто 75-річної давності (фото)

За словами Шеннон, це маленьке нагадування про прожите життя і найкоротший погляд на історію іншої людини.

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Жителька американської Каліфорнії, яку звуть Шеннон, придбала на блошиному ринку вінтажне пальто 1950-х років й ледь не розплакалася, коли перевірила кишені. Детальніше про цей випадок вона розповіла у відео, яке після публікації увірвалось в тренди TikTok, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок від небайдужих глядачів.

"Моя любов до вінтажу почалася після того, як я знайшла бабусину скриню, де були пальта, капелюхи та рукавички з часів її життя в Європі та Японії під час й після Другої світової війни. Вона була дуже гламурною жінкою і дозволяла мені обережно примірити свої речі", — ділиться авторка відео.

Любов до вінтажних речей

Любов Шеннон до вінтажу лише зростала впродовж останніх кількох років. Пандемія значно прискорила цей процес, коли вони з чоловіком, якого звуть Денні, почали шукати на онлайн-маркетплейсах цікаві товари.

"Найдивовижніше у вінтажі — це можливість дати нове життя чомусь, що хтось колись любив. Ви ніколи не зустрінете цю людину і навіть не знаєте, хто вона, але вас пов'язує ота річ. Насправді це прекрасно!" — ділиться модниця в інтерв’ю виданню Newsweek.

Шеннон знайшла вінтажну рукавичку в кишені пальта Фото: TikTok

Одного разу Шеннон зайшла на блошиний ринок й випадково побачила в купі непотребу комір з "бездоганно пришитою биркою". Як виявилось, це було старе пальто 1950-х років вартістю всього 35 доларів.

Відчула дивну спорідненість

"Я одягла пальто і зрозуміла, наскільки воно неймовірне", — згадує американка. Вона покрутилась, дивлячись на себе в дзеркало, засунула руки у кишені й відчула, що там щось є. Як виявилось, це була ретельно прошита рукавичка. "Я мало не заплакала", — додає жінка, яка у той момент відчула дивну спорідненість з попередньою власницею.

За її словами, це було маленьке нагадування про колись прожите життя і найкоротший погляд на історію іншої людини.

"Я нічого про неї не знаю, окрім того, що вона дбайливо ставилася до свого пальта. Ймовірно, ця жінка уже відійшла у вічність, тож тепер зберегти це — моя відповідальність", — резюмувала Шеннон.

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