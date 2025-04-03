Женщина нашла статуэтку за $3, а потом перевернула ее и не поверила своим глазам (фото)

Коллекционерша антиквариата Али Ноубл из Южной Флориды, что в США, обнаружила настоящий клад в небольшом комиссионном магазине. Женщина наткнулась на редкую мраморную статую руки, датированную 1857 годом, за которую заплатила всего три доллара.

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"Я делала покупки в комиссионном магазине, который помогает в реабилитации наркозависимых. Сначала подумала, что это современная работа, на которой можно нарисовать татуировку для моего стенда на фестивале", — рассказала Ноубл в интервью Newsweek.

Однако, подойдя ближе, Ноубл была поражена детализацией — реалистичными кутикулами и идеальными швами на манжете. Женщина признается, что удивлена не только находкой, но и ее весом: "Оказалась настолько тяжелой, что пришлось просить помощи, чтобы поднять ее".

Реальная ценность работы

Истинная стоимость статуи раскрылась лишь после тщательной очистки — на дне Али заметила имя автора и дату создания: 1857 год. Чтобы узнать больше, она поделилась своей находкой на одном из тематических форумов в Reddit, где ее пост собрал более 9,3 тысячи лайков.

"Я коллекционирую предметы викторианской эпохи и даже имею собственный антикварный магазин, ориентированный на этот период. Однако никогда не надеялась найти что-то настолько старинное в комиссионном магазине, особенно в той части США, где в основном продаются просто винтажные вещи", — объясняет коллекционерша.

Истинная стоимость статуи раскрылась лишь после тщательной очистки Фото: Instagram

Эта статуя длиной с ладонь 9-летнего ребенка, что наводит на мысль о ее сакральном назначении. "В начале и в середине 1800-х годов люди хранили дома мраморную копию руки умершего любимого человека", — предполагает американка.

Настоящий автор статуи

С помощью пользователей Reddit удалось выяснить, что автором статуи мог быть Эмануэль Кинг — резчик, скульптор и известный бизнесмен из округа Йорк, штат Пенсильвания.

Относительно дальнейшей судьбы находки, Али еще колеблется: "Сейчас она выставлена в моем доме рядом с другими антиквариатом того же периода, хотя такие вещи больше подходят для аукциона".

Напомним, американец Нил Ленсдаун нашел на своем приусадебном участке неподалеку от Рок-Порта (штат Миссури, США) кольцо, утерянное еще 44 года назад. Ювелирное изделие, едва заметное сквозь слой грязи, мужчина тщательно отчистил и решил отыскать его владельца. На удивление, поиски увенчались успехом.

В то же время жительница Канады Алекс Бейли, которая увлекается поиском уникальных вещей в комиссионных магазинах и секонд-хендах, случайно сделала необычное открытие. Во время очередного визита в магазин Value Village на западе Торонто она заметила на полу небольшую сумочку. Заглянув внутрь, женщина была поражена.