У США померла авторка знаменитих книг "Щоденники вампіра", що стали серіалом

Ел Джей Сміт написала сім книжок, перш ніж її звільнили і замінили письменниками-привидами.

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Померла знаменита письменниця Ел Джей Сміт, авторка романів для молоді, найвідоміша за книжками серії "Щоденники вампіра", який став популярною телевізійною драмою. Ел Джей було 66 років, залишок життя вона провела в лікарні, страждаючи від рідкісного аутоімунного захворювання. Про це пише NYtimes.

Трейлер серіалу "Щоденники вампіра"

Її партнерка Джулі Дівола та її сестра Джуді Кліффорд розповіли, що Ел Джей Сміт померла ще 8 березня, але вони не поширювалися про її смерть, бажаючи попрощатися без напливу фанатів і преси.

Ел Джей Сміт, справжнє ім'я якої Ліза Джейн Сміт, випустила понад два десятки опублікованих книжок, а ще три неопубліковані роботи були завершені незадовго до її смерті. Читачі розкуповували мільйонні тиражі, починаючи з фентезійного роману "Ніч сонцестояння", який вона почала писати ще в старшій школі.

Книжка, опублікована 1987 року, була продана накладом лише близько 5000 примірників, але зацікавила редактора Alloy Entertainment, компанії з пакування та виробництва книжок, яка відтоді була придбана Warner Brothers. Такі компанії придумують ідеї для книг, знаходять для них авторів, а потім продають їх видавцям.

Ел Джей Сміт звільнили з видавництва і замінили письменниками-привидами Фото: Скриншот

Тоді на піку популярності були готичні романи про вампірів у стилі Енн Райс, чий роман "Інтерв'ю з вампіром" (1976) надихнув на створення фільму з Томом Крузом і Бредом Піттом у головних ролях.

Компанія Alloy Entertainment прагнула створити молодіжну версію надприродного роману і підписала контракт зі Сміт на написання "Щоденників вампіра" — серіалу, у центрі якого — любовний трикутник між популярною старшокласницею Оленою Гілберт і двома братами-вампірами, Стефаном і Деймоном Сальваторе.

Перші три книжки, написані для HarperCollins, були опубліковані 1991 року, а четверта вийшла 1992 року. Однак Сміт, чиїм першим агентом була її друкарка, яка ніколи не представляла клієнтів, розповідала The Wall Street Journal, що написала трилогію за аванс лише в кілька тисяч доларів, не усвідомлюючи, що це робота за наймом, а значить, вона не володіє авторськими правами або персонажами.

Вона продовжувала писати інші серії для молоді до кінця 1990-х, коли її кар'єра вступила в бурхливий період. Майже на десятиліття вона була зайнята сімейними трагедіями.

Однак під час її періоду затишшя популярність книг про вампірів різко зросла, піднявшись на хвилі успіху серії "Сутінки" Стефані Маєр. До 2007 року продажі "Щоденників вампіра" зросли, і міс Сміт уклала контракт на продовження серії, написавши нову трилогію для Alloy Entertainment, за що вона мала право на половину гонорару.

Трейлер спін-оффу "Щоденників вампіра" — серіалу "Спадщина"

У 2009 році "Щоденники вампіра" були адаптовані в драматичний телесеріал, який витримав вісім сезонів на каналі CW Network.

До 2014 року було продано понад п'ять мільйонів примірників серії книг "Щоденники вампіра", але саму Сміт звільнили 2011 року через творчі розбіжності. У підсумку книги писали письменники-привиди під псевдонімом Обрі Кларк. У підсумку сама Сміт стала писати фанфіки про своїх же персонажів. І повернула собі популярність. Незадовго до смерті вона закінчила роман для дорослих "Колискова" про постапокаліптичний світ.

Нагадаємо, відомий письменник Роберт Гарріс, автор романів "Конклав" і "Офіцер і шпигун", зізнався, що хотів би написати роман про російського президента Путіна, але побоюється, що йому надішлють "пляшку "Новачка".