В США умерла автор знаменитых книг "Дневники вампира", ставших сериалом

Эл Джей Смит написала семь книг, прежде чем ее уволили и заменили писателями-призраками.

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Умерла знаменитая писательница Эл Джей Смит, автор романов для молодежи, наиболее известная по книгам серии "Дневники вампира", который стал популярной телевизионной драмой. Эл Джей было 66 лет, остаток жизни она провела в больнице, страдая от редкого аутоиммунного заболевания. Об этом пишет NYtimes.

Трейлер сериала "Дневники вампира"

Ее партнерша Джули Дивола и ее сестра Джуди Клиффорд рассказали, что Эл Джей Смит умерла еще 8 марта, но они не распространялись о ее смерти, желая попрощаться без наплыва фанатов и прессы.

Эл Джей Смит, настоящее имя которой Лиза Джейн Смит, выпустила более двух десятков опубликованных книг, а еще три неопубликованные работы были завершены незадолго до ее смерти. Читатели раскупали миллионные тиражи, начиная с фэнтезийного романа "Ночь солнцестояния", который она начала писать еще в старшей школе.

Книга, опубликованная в 1987 году, была продана тиражом всего около 5000 экземпляров, но заинтересовала редактора Alloy Entertainment, компании по упаковке и производству книг, которая с тех пор была приобретена Warner Brothers. Такие компании придумывают идеи для книг, находят для них авторов, а затем продают их издателям.

Эл Джей Смит уволили из издательства и заменили писателями-призраками Фото: Скриншот

Тогда на пике популярности были готические романы про вампиров в стиле Энн Райс, чей роман "Интервью с вампиром" (1976) вдохновил на создание фильма с Томом Крузом и Брэдом Питтом в главных ролях.

Компания Alloy Entertainment стремилась создать молодежную версию сверхъестественного романа и подписала контракт с Смит на написание "Дневников вампира" — сериала, в центре которого — любовный треугольник между популярной старшеклассницей Еленой Гилберт и двумя братьями-вампирами, Стефаном и Дэймоном Сальваторе.

Первые три книги, написанные для HarperCollins, были опубликованы в 1991 году, а четвертая вышла в 1992 году. Однако Смит, чьим первым агентом была ее машинистка, которая никогда не представляла клиентов, рассказывала The Wall Street Journal, что написала трилогию за аванс всего в несколько тысяч долларов, не осознавая, что это работа по найму, а значит, она не владеет авторскими правами или персонажами.

Она продолжала писать другие серии для молодежи до конца 1990-х, когда ее карьера вступила в бурный период. Почти на десятилетие она была занята семейными трагедиями.

Однако во время ее периода затишья популярность книг о вампирах резко возросла, поднявшись на волне успеха серии "Сумерки" Стефани Майер. К 2007 году продажи "Дневников вампира" возросли, и мисс Смит заключила контракт на продолжение серии, написав новую трилогию для Alloy Entertainment, за что она имела право на половину гонорара.

Трейлер спин-оффа "Дневников вампира" - сериала "Наследие"

В 2009 году "Дневники вампира" были адаптированы в драматический телесериал, который выдержал восемь сезонов на канале CW Network.

К 2014 году было продано более пяти миллионов экземпляров серии книг "Дневники вампира", но саму Смит уволили в 2011 году из-за творческих разногласий. В итоге книги писали писатели-призраки под псевдонимом Обри Кларк. В итоге сама Смит стала писать фанфики про своих же персонажей. И вернула себе популярность. Незадолго до смерти она закончила роман для взрослых "Колыбельная" о постапокалиптическом мире.

Напомним, известный писатель Роберт Харрис, автор романов "Конклав" и "Офицер и шпион", признался, что хотел бы написать роман о российском президенте Путине, но опасается, что ему пришлют "бутылку "Новичка".