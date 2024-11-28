Боюсь только "Новичка": известный писатель хочет написать книгу о Путине

Роберт Харрис, автор романов "Конклав" и "Офицер и шпион", хотел бы написать роман о российском президенте, но опасается, что ему пришлют "бутылку "Новичка".

Британский писатель Роберт Харрис усовершенствовал искусство исторического романа. Семь его романов были экранизированы. Он пишет об исторических личностях и событиях и даже об альтернативной истории, — в его опусе "Фатерлянд" победила нацистская Германия. Но в интервью он рассказал, что роману о Владимире Путине пока не быть, так как Харрис опасается получить "в подарок" яд "Новичок", едва не убивший Сергея Скрипаля. Об этом пишет NZZ.

Трейлер фильма "Конклав" по роману Роберта Харриса

Британец Роберт Харрис — один из тех редких писателей, которые не брезгуют развлекать своих читателей. И в то же время они убеждены, что именно поэтому читателям следует бросать интеллектуальные вызовы. Любой, кто возьмет в руки одну из его книг, может быть уверен: вам не будет скучно ни на минуту, и в конце концов вы узнаете больше о крайностях политики и эксцентричности сильных мира сего.

Только что вышел в свет 14-й роман Роберта Харриса "Бездна". В нем он рассказывает, как премьер-министр Великобритании Герберт Асквит завел любовную связь и в то же время повел британцев в Первую мировую войну. В эти дни в кинотеатры также выходит фильм "Конклав" Эдварда Бергера, основанный на одноименной книге Харриса 2016 года. Он дал интервью в Мюнхене, где представляет свою новую книгу.

Роберт Харрис Фото: Скриншот

Как британец, он всерьез обеспокоен тем, что происходит у него на родине. По его мнению, Великобритания, это страна одновременно стагнирует и быстро меняется.

"Это страна с огромными талантами и отсутствием лидерства. Иммиграция сильно изменила население. Протесты вокруг войны в Газе показали нам масштабы мусульманской иммиграции и политическую власть мусульман. Это будет продолжать занимать нас в ближайшие годы", – отмечает Харрис.

Его новый роман затрагивает сложный период в истории Британии.

"В 1914 году Герберт Асквит правил в качестве премьер-министра страной с почти полумиллиардным населением. Империя просуществовала до 1922 года, затем распалась. Сегодня, всего сто лет спустя, страна все еще представляет собой лишь тень своих прежних размеров. Это примечательный крах, учитывая, что Великобритания выиграла войну, а не проиграла ее", — отмечает он.

Личность Герберта Асквита также вызывает интерес. В 21 веке он бы не мог прийти к власти.

"Он был известным развратником. Молодым женщинам категорически не рекомендовалось оставаться с ним на заднем сиденье такси. С 1910 года он поддерживал переписку с Венецией Стэнли, на 35 лет младше его, подругой его дочери. Отношения переросли в роман и достигли апогея в начале войны. Об этом знали немногие посвященные. Например, жена Асквита, которая терпела выходки своего мужа, но также и некоторых членов его кабинета… Венеция стала его близким доверенным лицом, с которым он обсуждал политические вопросы и пытался произвести на нее впечатление, показывая ей секретные государственные документы во время их совместных еженедельных поездок. Чтобы продемонстрировать свою беспечность, он разорвал или скомкал их и выбросил из окна машины. Прохожие нашли их и отвезли в Скотланд-Ярд, но расследование ни к чему не привело", — рассказал Харрис.

Он признался, что его привлекают политики, которые "олицетворяют государство со всеми его противоречиями и высокомерием".

Журналист отметил, что Харрис, кажется, сторонится живых политиков. Тони Блэр — единственный, о ком он написал роман. Но писатель пошутил, что он просто теряет им счет. На вопрос, хотел бы ли он написать о Владимире Путине, Харрис ответил положительно.

"О да, это было бы очень заманчиво. Я думаю, это было бы здорово, но я не хочу умирать… Ну, я не хочу, чтобы бутылку "Новичка" доставили мне домой. Но да, задача будет чрезвычайно интересной и увлекательной. Однако ситуация очень динамична и меняется так быстро, что Путина могут свергнуть еще до выхода книги", — пошутил Харрис.

Эксперты изучают место, где Скрипалей отравили "Новичком"

Он отметил, что у него бы ушло два года на исследования.

"Я интересуюсь властью и пишу о власти. Очень немногим правителям удалось получить столько власти и оказать такое влияние на мировые события, как Путину. Как я мог упустить возможность – против этого говорит только "Новичок", — резюмировал писатель.

Он уже писал о Гитлере, но отметил, что это было нелегко. И дать ему место, как литературному персонажу было даже болезненно.

"Я запретил себе лезть к нему в голову. Это была красная линия… Это был один из немногих кризисов, которые я пережил как писатель. Внезапно в комнате появляется Адольф Гитлер, и мне приходится его описать. Меня парализовало, и я немедленно позвонил своему издателю и сказал ей, что не могу написать книгу. Она села на следующий поезд и поговорила со мной. Я вернулся к столу, записал сцену, и мне это сошло с рук", — признался Харрис.

Напомним, Фокус писал о фильме "Конклав" о выборах Папы Римского с Рейфом Файнсом в главной роли. Экранизация романа Роберта Харриса получилась увлекательной и напряженной.