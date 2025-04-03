Пара купила "чистокровного" пса за $900, а потім зробила ДНК-тест: що з'ясувалось (фото)

Американка Сара Барроу з міста Кеті, що у штаті Техас, завжди сумнівалася у чистокровності собаки Келлі, яку її подруга з чоловіком придбали п'ять років тому як "чистокровного лабрадора-ретривера" за 900 доларів. Правда виявилась дуже цікавою.

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Сара розказала цю історію на одному з форумів у Reddit.

"Моя подруга та її чоловік шукали лабрадора-ретривера в інтернеті. Одного разу вони побачили оголошення про начебто чистокровне цуценя — останнє з виводка, і вирішили його купити. Я давно наполягала, аби вони зробили ДНК-тест, позаяк була впевнена, що собака не відповідає заявленій породі", — розповіла Барроу в інтерв'ю журналу Newsweek.

Сумніви щодо породи пса

Причина підозри була очевидною: Келлі, худорлява собака із пухнастим хвостом, який закручується догори, зовсім не схожа на типового кремезного лабрадора.

Шукаючи підтвердження своїм сумнівам, Барроу опублікувала деталі цієї історії з фотографіями у Reddit. Користувачі платформи активно долучилися до обговорення, висуваючи різноманітні теорії щодо можливого походження домашнього улюбленця.

Результати ДНК-тесту Фото: Reddit

"Можливо, це метис пуделя з лабрадором? Не знаю, чому я так кажу, але мені здається, що у багатьох пуделів довші морди", — припустив один користувачів.

Сама Барроу схилялася до версії, що Келлі успадкувала гени пойнтера, лабрадора та якогось виду гончих псів. Однак результати тесту ДНК, які надійшли нещодавно, спантеличили абсолютно всіх.

Розкриття правди

"Ми реально шоковані! Виявилося, що Келлі дійсно на 100% лабрадор. Цікаво, може, у неї генетичне захворювання, або вона інбредна, через що виглядає так кумедно? Це дивно. Судячи з коментарів людей, це — результат якого лабораторного експерименту", — підсумувала Барроу.

Нагадаємо, жінка, яку звуть Дженна, отримала у подарунок набір для ДНК-тесту, й гадки не мала, що невинний експеримент із цікавості стане ключем до розгадки кримінальної справи, про яку вона чула все життя. Невдовзі після проходження тесту їй зателефонували з невідомого номера, і цей дзвінок став початком низки моторошних відкриттів.

Тим часом жителька Великої Британії, придбавши ДНК-тест за 63 фунти, несподівано дізналася про сімейну таємницю, яка докорінно змінила її життя. Після цього вона порадила користувачам мережі утриматися від надмірного занурення в минуле, щоб уникнути можливих неприємних наслідків.