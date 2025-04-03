Пара купила "чистокровного" пса за $900, а потом сделала ДНК-тест: что выяснилось (фото)

Американка Сара Барроу из города Кэти, что в штате Техас, всегда сомневалась в чистокровности собаки Келли, которую ее подруга с мужем приобрели пять лет назад как "чистокровного лабрадора-ретривера" за 900 долларов. Правда оказалась очень интересной.

Related video

Сара рассказала эту историю на одном из форумов в Reddit.

"Моя подруга и ее муж искали лабрадора-ретривера в интернете. Однажды они увидели объявление о якобы чистокровном щенке — последнем из выводка, и решили его купить. Я давно настаивала, чтобы они сделали ДНК-тест, так как была уверена, что собака не соответствует заявленной породе", — рассказала Барроу в интервью журналу Newsweek.

Сомнения относительно породы пса

Причина подозрения была очевидной: Келли, худощавая собака с пушистым хвостом, который закручивается кверху, совсем не похожа на типичного коренастого лабрадора.

В поисках подтверждения своим сомнениям, Барроу опубликовала детали этой истории с фотографиями в Reddit. Пользователи платформы активно включились в обсуждение, выдвигая различные теории относительно возможного происхождения домашнего любимца.

Результаты ДНК-теста Фото: Reddit

"Возможно, это метис пуделя с лабрадором? Не знаю, почему я так говорю, но мне кажется, что у многих пуделей длиннее морды", — предположил один из пользователей.

Сама Барроу склонялась к версии, что Келли унаследовала гены пойнтера, лабрадора и какого-то вида гончих собак. Однако результаты теста ДНК, которые поступили недавно, озадачили абсолютно всех.

Раскрытие правды

"Мы реально шокированы! Оказалось, что Келли действительно на 100% лабрадор. Интересно, может, у нее генетическое заболевание, или она инбредная, из-за чего выглядит так забавно? Это странно. Судя по комментариям людей, это — результат какого-то лабораторного эксперимента", — подытожила Барроу.

Напомним, женщина, которую зовут Дженна, получила в подарок набор для ДНК-теста, и понятия не имела, что невинный эксперимент из любопытства станет ключом к разгадке уголовного дела, о котором она слышала всю жизнь. Вскоре после прохождения теста ей позвонили с неизвестного номера, и этот звонок стал началом череды жутких открытий.

Тем временем жительница Великобритании, приобретя ДНК-тест за 63 фунта, неожиданно узнала о семейной тайне, которая в корне изменила ее жизнь. После этого она посоветовала пользователям сети воздержаться от чрезмерного погружения в прошлое, чтобы избежать возможных неприятных последствий.