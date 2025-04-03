"Зі всіма підряд": чоловік налаштовував дружині телефон і знайшов цікаву історію листування

Користувач Reddit під ніком ItsGettinBreesy поділився цікавою історією, яка спантеличила інтернет-спільноту. Як з’ясувалось, його дружина захотіла новий телефон зі значно більшим обсягом пам'яті. Чоловік вирішив особисто перевірити, що не так зі старим пристроєм, і після цього ще довго не міг прийти у себе.

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Деталі цього випадку він описав на одному з тематичних форумів.

"Моя дружина сказала, що хоче новий телефон на 1 ТБ пам’яті. Я не думаю, що вона в курсі, про що говорить", — розповів чоловік, який згодом був шокований тим, що побачив у налаштуваннях iPhone 13 своєї благовірної.

Несподіване відкриття

На опублікованому скриншоті видно, що із загальних 512 ГБ пам'яті 253,92 ГБ займає лише один застосунок — "Повідомлення". Це більше як половина всього доступного місця на телефоні й значно перевищує обсяг, який зазвичай використовується для SMS.

На опублікованому скриншоті видно, що із загальних 512 ГБ пам'яті 253,92 ГБ займає лише один застосунок — "Повідомлення" Фото: Reddit

Інші програми займають відчутно менше місця: фотографії (33,92 ГБ), Spotify (16,37 ГБ) чи навіть Netflix. Особливу увагу спільноти в інтернеті привернув також незвичайно великий обсяг даних у додатку "Нотатки" — 7,63 ГБ.

Реакція читачів

Цей допис швидко став вірусним. Реакція користувачів Reddit була миттєвою.

"253 ГБ в повідомленнях!? Вона що, спілкується в цій країні зі всіма підряд?" — здивувався один юзер;

Інший жартівливо додав: "У цих повідомленнях, мабуть, є ще стародавні руни";

"Вона не надсилає картинки, а знімає цілі фільми у форматі 8K", — висунув свою версію інший читач на форумі.

Зрештою, чоловік повідомив, що не буде платити додаткові 400 доларів за телефон із більшим обсягом пам'яті лише для того, щоб дружина могла зберігати старі повідомлення. "Вона сказала, що їй потрібен час, аби усвідомити, що старі повідомлення потрібно стерти", — резюмував він.

Нагадаємо, 31-річна Амріта Шарма з Калькутти (Індія), переглядаючи фото на телефоні чоловіка, випадково натрапила на свій портретний знімок, зроблений у 2022 році. Жінка й гадки не мала, що ця світлина викличе в неї такі глибокі емоції, і все через ледь помітний відблиск в очах.

А от Кеті Бантон із Байрон-Бей (Австралія) помітила, що її близнюки стають більш неспокійними, якщо проводять багато часу перед екраном. Тому вона вирішила запровадити правило — жодних ґаджетів під час трапези в ресторанах. Однак цей крок приніс абсолютно неочікуваний результат.