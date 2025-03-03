Жінка знайшла фото на телефоні чоловіка: найцікавіше було у відблиску очей (фото)

Амріта Шарма збільшила масштаб на фото, аби роздивитися колір своїх очей, бо завжди знала, що вони чорні, але на цьому кадрі вони виглядали темно-карими.

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31-річна Амріта Шарма з Калькутти (Індія), переглядаючи фотографії на телефоні чоловіка, натрапила на свій портретний знімок 2022 року. Жінка не очікувала, що власна фотографія викличе у неї таке глибоке розчулення, а все через малопомітний відблиск в очах. Роздумами вона поділилась на своїй сторінці в Instagram.

Придивившись уважніше до кадру, Амріта побачила свого домашнього улюбленця породи хаскі — Луну.

"Я так розчулилася, побачивши цю фотографію. Збільшила масштаб, аби роздивитися колір своїх очей, бо завжди знала, що вони чорні, але на цьому кадрі вони виглядали темно-карими. І раптом помітила, що Луна дивиться на мене", — написала Шарма в описі до відео.

Придивившись уважніше до кадру, Амріта побачила свого домашнього улюбленця породи хаскі — Луну Фото: Instagram

За словами жінки, собака з’явилась у її будинку в 2020 році, раз і назавжди змінивши їхнє з чоловіком життя.

"Ми завжди мріяли про хаскі, але Калькутта далеко не ідеальне місце для цієї породи – дуже спекотно та волого. Однак після того, як побачила її, просто знала, що зможу дати їй гарне життя — і цьому судилося статися", — каже власниця собаки.

Амріта навіть залишила свою штатну посаду, щоб працювати вдома і піклуватися про Луну. Крім того, вона почала розводити рослини, щоб створити для тварини середовище, схоже на ліс.

"Все інше, окрім неї та мого чоловіка, не має значення. Її погляд, що з'явився з нізвідки, дав мені зрозуміти, що вона любить нас, хоч і не може цього висловити. Якщо Луна — все для нас, то і ми для неї — все", — резюмує Амріта.

Нагадаємо, собака породи хаскі, який працює носильником багажу в одному з готелів Китаю, став дуже популярним у мережі. Ця нестандартна послуга зацікавила численних відпочивальників і приносила власнику чотирилапого помічника прибуток у 27 тисяч доларів (приблизно 1,1 мільйона гривень) лише за три доби.

А от мешканка Аризони (США), Мікаела Хайл, вирішила встановити походження своєї вихованки Зіри, яку врятувала з притулку під час навчання на першому курсі університету. Господиня замовила генетичний аналіз для своєї собаки й була вражена, коли отримала результати дослідження.