Женщина нашла фото на телефоне мужа: самое интересное было в отблеске глаз (фото)

Амрита Шарма увеличила масштаб на фото, чтобы рассмотреть цвет своих глаз, потому что всегда знала, что они черные, но на этом кадре они выглядели темно-карими.

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31-летняя Амрита Шарма из Калькутты (Индия), просматривая фотографии на телефоне мужа, наткнулась на свой портретный снимок 2022 года. Женщина не ожидала, что собственная фотография вызовет у нее такое глубокое умиление, а все из-за малозаметного блика в глазах. Размышлениями она поделилась на своей странице в Instagram.

Присмотревшись внимательнее к кадру, Амрита увидела своего домашнего любимца породы хаски — Луну.

"Я так растрогалась, увидев эту фотографию. Увеличила масштаб, чтобы рассмотреть цвет своих глаз, потому что всегда знала, что они черные, но на этом кадре они выглядели темно-карими. И вдруг заметила, что Луна смотрит на меня", — написала Шарма в описании к видео.

Присмотревшись внимательнее к кадру, Амрита увидела своего домашнего любимца породы хаски — Луну Фото: Instagram

По словам женщины, собака появилась в ее доме в 2020 году, раз и навсегда изменив их с мужем жизнь.

"Мы всегда мечтали о хаски, но Калькутта далеко не идеальное место для этой породы — очень жарко и влажно. Однако после того, как увидела ее, просто знала, что смогу дать ей хорошую жизнь — и этому суждено было случиться", — говорит владелица собаки.

Амрита даже оставила свою штатную должность, чтобы работать дома и заботиться о Луне. Кроме того, она начала разводить растения, чтобы создать для животного среду, похожую на лес.

"Все остальное, кроме нее и моего мужа, не имеет значения. Ее взгляд, появившийся из ниоткуда, дал мне понять, что она любит нас, хотя и не может этого выразить. Если Луна — все для нас, то и мы для нее — все", — резюмирует Амрита.

Напомним, собака породы хаски, которая работает носильщиком багажа в одном из отелей Китая, стала очень популярной в сети. Эта нестандартная услуга заинтересовала многочисленных отдыхающих и приносила владельцу четверолапого помощника прибыль в 27 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона гривен) всего за трое суток.

А вот жительница Аризоны (США), Микаэла Хайл, решила установить происхождение своей питомицы Зиры, которую спасла из приюта во время обучения на первом курсе университета. Хозяйка заказала генетический анализ для своей собаки и была поражена, когда получила результаты исследования.