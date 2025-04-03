"Со всеми подряд": муж настраивал жене телефон и нашел интересную историю переписки

Пользователь Reddit под ником ItsGettinBreesy поделился интересной историей, которая озадачила интернет-сообщество. Как выяснилось, его жена захотела новый телефон со значительно большим объемом памяти. Мужчина решил лично проверить, что не так со старым устройством, и после этого еще долго не мог прийти в себя.

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Детали этого случая он описал на одном из тематических форумов.

"Моя жена сказала, что хочет новый телефон на 1 ТБ памяти. Я не думаю, что она в курсе, о чем говорит", — рассказал мужчина, который впоследствии был шокирован тем, что увидел в настройках iPhone 13 своей благоверной.

Неожиданное открытие

На опубликованном скриншоте видно, что из общих 512 ГБ памяти 253,92 ГБ занимает лишь одно приложение — "Сообщения". Это больше половины всего доступного места на телефоне и значительно превышает объем, который обычно используется для SMS.

На опубликованном скриншоте видно, что из общих 512 ГБ памяти 253,92 ГБ занимает лишь одно приложение — "Сообщения" Фото: Reddit

Другие приложения занимают ощутимо меньше места: фотографии (33,92 ГБ), Spotify (16,37 ГБ) или даже Netflix. Особое внимание сообщества в интернете привлек также необычно большой объем данных в приложении "Заметки" — 7,63 ГБ.

Реакция читателей

Этот пост быстро стал вирусным. Реакция пользователей Reddit была мгновенной.

"253 ГБ в сообщениях!? Она что, общается в этой стране со всеми подряд?" — удивился один юзер;

Другой шутливо добавил: "В этих сообщениях, видимо, есть еще древние руны";

"Она не присылает картинки, а снимает целые фильмы в формате 8K", — выдвинул свою версию другой читатель на форуме.

В конце концов, мужчина сообщил, что не будет платить дополнительные 400 долларов за телефон с большим объемом памяти только для того, чтобы жена могла сохранять старые сообщения. "Она сказала, что ей нужно время, чтобы осознать, что старые сообщения нужно стереть", — резюмировал он.

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