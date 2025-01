Умерла Марианна Фейтфулл: поп-дива с вирусного фото и бывшая девушка Мика Джаггера

Поп-икона, сыгравшая с Аленом Делоном в фильме "Девушка на мотоцикле", скончалась в 78 лет.

Певица и актриса Марианна Фейтфулл скончалась в возрасте 78 лет. Она встречалась с Миком Джаггером, снималась вместе с Аленом Делоном, а ее прадедушкой был Леопольд фон Захер-Мазох, чей эротический роман "Венера в мехах" породил слово "мазохизм". Об этом пишет Daily Mail.

Марианна Фейтфулл исполняет "As Tears Go By"

Представитель Марианны сообщил, что она скончалась в Лондоне, "в окружении своей любящей семьи. Ее будет очень не хватать".

Она снялась в фильме 1960-х годов "Девушка на мотоцикле", а также добилась успеха в чартах как певица. Один из главных хитов Марианны Фейтфулл — As Tears Go By, специально написали для нее Мик Джаггери Китом Ричардс из The Rolling Stones.

В последние годы ее голос использовался в ремейке "Дюны" 2021 года и в фильме "Дикий призыв" 2023 года.

Отдавая дань уважения, Джоан Роулинг написала на X: "Один из моих любимых альбомов всех времен. Покойся с миром, Марианна".

Марианна Фейтфулл происходит из творческой семьи. Ее мать Ева, была дочерью Артура фон Захер-Мазоха, австро-венгерского дворянина из рода Габсбургов. В ранние годы Ева была балериной и танцевала в постановках произведений немецкого театрального дуэта Бертольта Брехта и Курта Вайля. Ее прадедушкой был Леопольд фон Захер-Мазох, чье имя стало нарицательным. Отец был разведчиком в британской армии.

Сама Марианна начала свою певческую карьеру в 1964 году, после того как ее заметил менеджер Rolling Stones Эндрю Луг Олдхэм.

Марианна Фейтфулл, Ален Делон и Мик Джаггер Фото: Getty Images

В 1965 году она выпустила свой одноименный дебютный альбом, в который вошли ее сингл, занявший девятое место в британском чарте, а также хит номер четыре Come And Stay With Me, а также последующий альбом Come My Way, в основном состоящий из фолк-каверов.

С 1966 по 1970 год Фейтфулл встречалась с Миком Джаггером после его разрыва с моделью и актрисой Крисси Шримптон.

Известно, что в 1967 году во время печально известной облавы на наркоторговцев в загородном доме гитариста Rolling Stones Кита Ричардса ее нашли в одном лишь меховом коврике, что сильно повлияло на ее карьеру. Она рассталась с Джаггером в 1970-м и провела два года на улицах Сохо, пристрастившись к героину, а затем поселилась в сквоте.

В шестидесятые и семидесятые годы она боролась с героиновой зависимостью, в 1968 году у нее случился выкидыш от Мика, и она потеряла право опеки над своим сыном Николасом от галериста Джона Данбара.

Марианна Фейтфулл после вспоминала: "Я прожила жизнь авантюристки — это было просто чудесно".

Марианна Фейтфулл в последние годы

В 1979 году она вернулась, чтобы выпустить альбом Broken English, который сейчас считается классикой.

В 1987 году Фейтфулл вновь открыла себя как джазовую и блюзовую певицу. Ее последний альбом стал экспериментальным сотрудничеством с Ником Кейвом и назывался She Walks In Beauty (2021).

В 2006 году она переболела раком, но сообщала, что полностью излечилась.

Марианна Фейтфулл и Пол Маккартни

Марианна Фейтфулл также также снималась в фильме Софии Копполы "Мария-Антуанетта".

А знаменитое фото ее, сидящей между Аленом Делоном и Миком Джаггером стало вирусным.

Вирусное фото Марианны Фейтфулл, Алена Делона и Мика Джаггера

Оно было сделано в 1967 году на встрече с кинорежиссером Джеком Кардиффом для обсуждения его фильма "Девушка на мотоцикле".

