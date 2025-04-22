Второй за два дня: в Украине умер еще один нардеп (фото)

Народный депутат Украины VII созыва Николай Жук скончался в возрасте 48 лет из-за продолжительной болезни. Он баллотировался в Раду от "Партии регионов".

Related video

Об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

Николай Жук, длительное время боровшийся с болезнью, был депутатом Николаевского облсовета. В Верховной Раде политик возглавлял подкомитет по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Руководство Верховной Рады Украины выразили искренние соболезнования по поводу смерти Николая Жука.

Николай Жук был депутатом Николаевского областного совета

Известно, что с 2006-го по 2010 годы Жук был депутатом Николаевского областного совета и заместителем главы местной организации "Партии регионов".

В 2012 году его избрали народным депутатом от "Партии регионов" по мажоритарному округу №129 в Николаевской области, он получил 48,04% голосов.

Отметим, что 21 апреля умер народный депутат Украины, член депутатской группы "Восстановление Украины" Владимир Мороз в возрасте 57 лет. Он прошел в парламент по итогам выборов в 2019 году от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) в избирательном округе №59.

После запрета ОПЗЖ в марте 2022 года Мороз перешел во вновь созданную группу "Восстановление Украины". В ее состав вошли часть депутатов от ОПЗЖ и группы "Доверие".

Напомним, 9 апреля в соцсетях писали о смерти сотрудника ТЦК в городе Рени Одесской области "из-за передозировки наркотиками".

Фокус также писал о гибели на фронте 28 марта военнослужащего из Тернопольской области Юрия Ясинского с позывным "Руссо". Он работал в издательстве "Учебники и пособия", а в ВСУ мобилизовался в июне 2024 года на должность оператора БПЛА.